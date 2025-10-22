Sólo el 11% de las empresas cántabras con más de diez empleados utiliza la IA

Poco más del 11% de las empresas cántabras con diez o más empleados usa tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), un dato diez puntos inferior a ... la media de España (21,14%); y el 31,8% servicios de cloud computing de pago, también sensiblemente por debajo del conjunto nacional (44,2%).

Así lo indica una encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en las compañías publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, en ella se indica que un 19,71% de estas empresas permite que sus empleados teletrabajen, con una media de 2,33 días a la semana. Solo el 8,02% lo hacen regularmente.

También en este ámbito los datos de las empresas cántabras están alejados de la media del conjunto de España, donde hay un 37,4% de empresas que permite el teletrabajo y un 20% de sus empleados lo hace regularmente, con 2,4 días semanales.

Además, según esta encuesta, el 55,66% de los empleados de compañías cántabras con 10 o más personas tiene acceso a internet para fines empresariales, más de 14 puntos por debajo de la media de España.

Del total de compañías locales con conexión a Internet, casi el 77% tiene página web y, de ellas, poco más del 14% permite pedidos o reservas online. Además, el 57,28% usa medios sociales, casi 12,4 puntos menos que la media nacional. Por otra parte, casi un 10,9% de las empresas cántabras de diez o más trabajadores emplea especialistas en TIC, por el 16,8% nacional.