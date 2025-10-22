Sólo el 11% de las empresas cántabras con más de diez empleados utiliza la IA
Una encuesta publicada este miércoles por el INE sitúa a la región con una penetración casi diez puntos por debajo de la media nacional
J. L.
Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:53
Poco más del 11% de las empresas cántabras con diez o más empleados usa tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), un dato diez puntos inferior a ... la media de España (21,14%); y el 31,8% servicios de cloud computing de pago, también sensiblemente por debajo del conjunto nacional (44,2%).
Así lo indica una encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en las compañías publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, en ella se indica que un 19,71% de estas empresas permite que sus empleados teletrabajen, con una media de 2,33 días a la semana. Solo el 8,02% lo hacen regularmente.
También en este ámbito los datos de las empresas cántabras están alejados de la media del conjunto de España, donde hay un 37,4% de empresas que permite el teletrabajo y un 20% de sus empleados lo hace regularmente, con 2,4 días semanales.
Además, según esta encuesta, el 55,66% de los empleados de compañías cántabras con 10 o más personas tiene acceso a internet para fines empresariales, más de 14 puntos por debajo de la media de España.
Del total de compañías locales con conexión a Internet, casi el 77% tiene página web y, de ellas, poco más del 14% permite pedidos o reservas online. Además, el 57,28% usa medios sociales, casi 12,4 puntos menos que la media nacional. Por otra parte, casi un 10,9% de las empresas cántabras de diez o más trabajadores emplea especialistas en TIC, por el 16,8% nacional.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión