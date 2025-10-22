El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Congreso sobre inteligencia artificial celebrado días atrás en Santander. Javier Cotera

Sólo el 11% de las empresas cántabras con más de diez empleados utiliza la IA

Una encuesta publicada este miércoles por el INE sitúa a la región con una penetración casi diez puntos por debajo de la media nacional

J. L.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:53

Comenta

Poco más del 11% de las empresas cántabras con diez o más empleados usa tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), un dato diez puntos inferior a ... la media de España (21,14%); y el 31,8% servicios de cloud computing de pago, también sensiblemente por debajo del conjunto nacional (44,2%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  2. 2 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  3. 3 Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo
  4. 4

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  5. 5 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  6. 6

    La Primitiva deja 54.687 euros en Santander
  7. 7

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  8. 8

    Turismo multa con otros 80.000 euros a Iberia por incumplir el contrato de la ruta Santander-Madrid
  9. 9

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  10. 10 Los tesoros del sabor cántabro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sólo el 11% de las empresas cántabras con más de diez empleados utiliza la IA

Sólo el 11% de las empresas cántabras con más de diez empleados utiliza la IA