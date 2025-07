Ence vuelve a la liquidación de Sniace por una deuda oculta con la Seguridad Social

RIC Energy y Repsol renuncian a la fábrica de hidrógeno verde de Puertollano por «inviable»

La planta de generación de hidrógeno verde proyectada por Hydric Power SL en las instalaciones de la antigua central térmica de La Sevillana, en Puertollano, una iniciativa participada por RIC Energy y Repsol, no continuará su desarrollo, una vez constatada la «inviabilidad técnica y económica» del proyecto tras la finalización de los estudios y trabajos previos a la decisión final de inversión. Así lo confirmaron fuentes conocedoras del proyecto, que reconocieron que la planta no podrá seguir adelante, por el momento, dado su elevado coste y los retos tecnológicos para su despegue. Esta decisión viene a arrojar más dudas sobre la estrategia de RIC Energy en los terrenos de Sniace en Torrelavega. Durante la presentación del proyecto Besaya H2 ya se puso encima de la mesa la experiencia del promotor renovable en aventuras como la de Puertollano para defender su aplicación en Cantabria. RIC Energy ha reconocido a El Diario que la situación del hidrógeno ha cambiado en estos más de 18 meses desde que presentó junto a su socio local Copsesa su proyecto en las antiguas instalaciones de Sniace. Hasta el punto de avanzar una recomposición del plan, sin entrar en más detalles, para ajustarlo a la realidad actual. En cualquier caso, más allá de las dificultades técnicas y la exigencia financiera para abordar estas actuaciones, la decisión en Puertollano evidencia los problemas con los que se está topando la industria para dar con la fórmula más adecuada para producir hidrógeno verde. En Torrelavega cualquier proyecto al respecto está supeditado a que se cierren las diferentes autorizaciones ambientales en poder de Sniace para poder tramitar nuevos usos. El plan inicial acumula un considerable retraso, hasta el punto de que no habrá obras sobre el terreno en esta legislatura.