El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paneles solares y molinos de viento en Guadalajara. Antonio López

España reduce diez puntos el uso de renovables desde el apagón y se sitúa por primera vez por debajo de la UE

El 'cero eléctrico' hizo reformular los planes de Red Eléctrica y España pasó de proporcionar un 65% de la energía desde fuentes renovables a solo el 54%

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:11

El 28 de abril se produjo el gran apagón en España y los planes del Gobierno en el uso de las energías renovables cambió por ... completo. España ha pasado de proporcionar el 65% de la energía desde fuentes de energías renovables en el mes de abril a solo el 54% en junio, último mes con cifras oficiales, según los datos que publica este lunes la oficina estadística europea, Eurostat. Red Eléctrica comenzó con su 'modo reforzado' a partir del mes de mayo e inyectó al sistema más fuentes de energía no renovable como gas natural o nuclear para dar más estabilidad a la red y no volver a caer en un apagón como el que dejó a oscuras a prácticamente toda la Península Ibérica a final de abril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El portero del Colindres, en estado crítico por el golpe sufrido en el terreno de juego
  2. 2

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  3. 3

    La última ola de José de Diego
  4. 4

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes
  5. 5

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  6. 6

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  7. 7

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  8. 8

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  9. 9

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  10. 10

    Cohorte, un éxito de 50.000 cántabros que ha generado una base de datos «única en España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes España reduce diez puntos el uso de renovables desde el apagón y se sitúa por primera vez por debajo de la UE

España reduce diez puntos el uso de renovables desde el apagón y se sitúa por primera vez por debajo de la UE