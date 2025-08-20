El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Contenedores de Boluda en el Puerto de Santander. Javier Cotera

La exportación cántabra se reduce un 8,8% durante la primera mitad del año en plena guerra arancelaria

Aunque el continente americano se resiente con una caída de casi el 20%, aún causa más impacto el desplome de mercados con más peso para la región como Francia y Alemania

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:16

Pese a que todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas, parece que la llamada guerra arancelaria empieza a impactar en las estadísticas oficiales. España a ... lo largo del primer semestre del año ha visto reducidas sus exportaciones a Estados Unidos un 5,1%. Y Cantabria también ha seguido el mismo camino, pero de manera todavía más pronunciada, con un desplome del 26,6%. No solo eso, el actual clima comercial belicista ha acabado propiciando un ambiente mucho más conservador en la comunidad a la hora de vender en el exterior, porque sus exportaciones de enero a julio se han reducido un 8,8% al resentirse mercados esenciales para Cantabria como son Francia y Alemania. Todo ello mientras las importaciones a la región sí que se han visto aupadas en dicho periodo hasta un 16,8%.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  2. 2 Liébana lucha por retener el turismo
  3. 3 Una pitón se escapa por la ventana de un domicilio de Santander y aparece en una urbanización
  4. 4

    «¡Madre mía!, cómo está Urgencias...»
  5. 5 El teleférico de Fuente Dé reabre y devuelve la confianza a Liébana
  6. 6

    Igual, sobre el parking de autocaravanas: Â«Estoy esperando a que se haga para tapar bocasÂ»
  7. 7

    Gamesa Reinosa deja de fabricar generadores de eólica terrestre y reduce su plantilla eventual
  8. 8 Colindres cuenta las horas para las fiestas de San Ginés
  9. 9

    Guerras Cántabras, tercera generación
  10. 10

    Peio Canales, en los planes de la sub 21

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La exportación cántabra se reduce un 8,8% durante la primera mitad del año en plena guerra arancelaria

La exportación cántabra se reduce un 8,8% durante la primera mitad del año en plena guerra arancelaria