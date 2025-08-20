La exportación cántabra se reduce un 8,8% durante la primera mitad del año en plena guerra arancelaria

Cantabria tiene muchos deberes pendientes en sus negocios extrafronterizos. Por ello hace unos meses el Gobierno de Cantabria y Sodercán lanzaron su primer Plan de Internacionalización para las empresas, pero por el momento lejos de mejorar la situación las estadísticas se han desinflado. Es lo que plasman los datos publicados en el último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio de Cantabria en base a los datos facilitados desde la Secretaría de Estado de Comercio, que reflejan que las exportaciones de Cantabria en el primer semestre de 2025 totalizan 1.668 millones de euros, lo que supone una caída del 8,8% en relación con el año 2024 (a nivel nacional se recoge un aumento de un 1%).

El sector de la automoción ha logrado amortiguar el desplome de otros como bienes de equipo

Pese a que el saldo comercial exterior de Cantabria en el primer semestre de 2025 generó un superávit de 104 millones de euros, con un flujo en las importaciones de 1.563 millones (un 16,8% más), lo cierto es que las ventas se han resentido. Estados Unidos es uno de los destinos que ha comprado menos que antes durante este periodo con una bajada nada desdeñable del 26,6%. No obstante, el gigante americano no representa ni un 2% de las ventas exteriores totales de la región, por lo que el panorama va más allá de Trump y sus políticas proteccionistas.

16,8% han crecido las importaciones en el primer semestre del año frente a la caída de ventas.

Han sido las caídas de mercados con mucho más peso para Cantabria los que más daño han hecho, como es el caso de Francia, que representa un 20% de las exportaciones totales de la comunidad y se ha desplomado un 29,8%, y Alemania que implica más del 11% de la cuota de mercado y este periodo ha comprado un 16,1% menos. También caen otros destinos europeos relevantes como Reino Unido (-11,8%) y junto a Estados Unidos los otros principales mercados americanos, México (-38%) y Brasil (-43,6%), aunque el nuevo mundo sigue siendo el segundo área de destino principal para Cantabria pese a que sus exportaciones se han reducido el 19,7%. Mientras que Europa se mantiene como el principal destino aún con un desplome del 12,5% y África despunta con un auge del 88,1%.

Ampliar

Por sectores

En concreto, en el primer semestre del año se ha registrado una caída muy fuerte de las ventas de bienes de equipo, que pese a ser uno de los sectores más activos al totalizar 302 millones de euros, la actividad ha sido un 42,1% inferior. Otros sectores con un peso importante también muestran caídas, aunque más moderadas, como las semimanufacturas no químicas y los productos químicos con 255 millones de euros (-5,1%). Sin embargo, el sector del automóvil ha logrado amortiguar estos desplomes con un crecimiento en Cantabria de un 45,8% respecto al primer semestre de 2024. También el sector de alimentación ha contribuido positivamente al crecer un 6,5%.