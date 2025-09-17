Fallece el empresario José María Castellano, consejero de la última etapa de Sniace

José María Castellano Ríos, uno de los directivos clave en la expansión internacional de Inditex y figura destacada del empresariado español, falleció este miércoles a ... los 78 años de edad. Igualmente mantuvo una estrecha relación con Cantabria por su participación en el Consejo de Administración de Sniace, órgano al que se incorporó como dominical en 2016 para pasar a independiente en 2018.

Castellano vivió por tanto la última etapa de Sniace marcada por la reapertura y la costosa puesta en marcha de todo el proceso productivo en Torrelavega. Primero todavía con Blas Mezquita como presidente y posteriormente con Gema Díaz Real al frente de la compañía. La propia Díaz Real ha trasladado su pésame en Linkedin recordando al fallecido por su «brillantez técnica, visión global y una humanidad que se hacía sentir en cada consejo, en cada palabra, en cada sabia intervención y reflexión».

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de A Coruña, Castellano se incorporó al consejo de administración de Inditex en 1985, tras apenas un año en la compañía. En 1997 fue nombrado vicepresidente y consejero delegado del grupo, puesto que ocupó hasta 2005.

Durante ese periodo, impulsó el crecimiento acelerado del gigante textil y lideró su salida a bolsa en 2001, un hito que situó a la compañía entre los mayores grupos de moda del mundo.