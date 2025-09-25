El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Martín Calonge, nuevo secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Cantabria. DM

La Federación de Servicios de UGT elige nueva Ejecutiva y pide a Madrid el «indulto» para Cedrún

La organización cántabra, hasta ahora pilotada por una Gestora, estará liderada por Martín Calonge

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:31

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Cantabria empezó este jueves a suturar las heridas que dividieron en dos la organización, tutelada hasta ahora ... por una gestora supervisada desde Madrid y cuya crisis incluso devino en un expediente para la expulsión de la que fuera secretaria general del sindicato en la región entre 2002 y 2016, María Jesús Cedrún. Los delegados eligieron una nueva Ejecutiva liderada por Martín Calonge, hasta ahora responsable de Salud Laboral, con un 93,7% de votos favorables (45 de 48) del Pleno del Congreso regional de la Federación.

