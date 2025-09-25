La Federación de Servicios de UGT elige nueva Ejecutiva y pide a Madrid el «indulto» para Cedrún

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Cantabria empezó este jueves a suturar las heridas que dividieron en dos la organización, tutelada hasta ahora ... por una gestora supervisada desde Madrid y cuya crisis incluso devino en un expediente para la expulsión de la que fuera secretaria general del sindicato en la región entre 2002 y 2016, María Jesús Cedrún. Los delegados eligieron una nueva Ejecutiva liderada por Martín Calonge, hasta ahora responsable de Salud Laboral, con un 93,7% de votos favorables (45 de 48) del Pleno del Congreso regional de la Federación.

En este primer intento de vuelta a la normalidad es especialmente relevante la aprobación de diversas resoluciones, entre ellas una que solicita a la Comisión Confederal de Garantías de la Federación «el indulto y la restitución de la militancia» de varias personas sancionadas con seis años de inhabilitación, entre ellas la propia Cedrún.

La resolución justifica esta medida «para restablecer la unidad y la confianza mutua» y apuesta para que, «en adelante, los conflictos internos se resuelvan mediante el diálogo, la mediación y la búsqueda de consensos, evitando sanciones que debiliten nuestra fuerza colectiva». «Reafirmamos que la diversidad de opiniones y la discrepancia, cuando se ejercen desde el respeto, no deben ser motivo de castigo, sino una herramienta para crecer como sindicato», subraya el documento.

Aquel conflicto, que terminó en la incoación de expediente en junio con la petición de suspensión por seis años, reposa en que tanto Cedrún como otros cinco militantes presuntamente hicieron un «piquete» para frenar la celebración de un Comité de la Federación, máximo órgano entre congresos, al entender que parte los participantes no se había acreditado correctamente. Esa ruptura interna es la que obligó a la UGT Federal a crear una gestora en esta federación cántabra, que trabajaría hasta que se renovara su dirección a lo largo de este otoño.

De hecho, aún está por ver qué resolverá Madrid al respecto, por unos hechos que inicialmente la Federación y la Gestora consideraban «gravísimos», no así la Secretaría General de UGT en Cantabria y el resto de la organización. Asimismo, más allá del paso para tratar de normalizar la actividad en Servicios Públicos, queda por ver si las discrepancias finalmente se disolverán internamente o acabarán llegando a la vía judicial.

Nueva Ejecutiva

En cuanto a Martín Calonge, es técnico de prevención de riesgos laborales en el Gobierno de Cantabria y maestro y técnico superior en las especialidades de Seguridad, Higiene y Ergonomía y Psicosociología; además de Máster en Mediación y Gestión de Conflictos.

Calonge está vinculado al sindicato UGT desde el año 2001 y fue director de su centro formativo IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales) en Cantabria (2011-2015), además de responsable autonómico del sindicato en Salud Laboral y Medio Ambiente y miembro del Consejo Cántabro de Seguridad y Salud y el de Medio Ambiente y Cambio Climático.

La Ejecutiva regional de UGT-Servicios Públicos de Cantabria que liderará Calonge estará integrada por otros nueve sindicalistas con María del Carmen Barberana como secretaria de Organización y Formación; Ana Pérez, secretaria de Administración y Áreas; Celia Martín, como responsable del sector local; Fernando Carmona, del sector de Salud; y Jesús Antonio Arce, en calidad del secretario de Enseñanza.

Completan el nuevo equipo directivo Rosaura Campuzano (Chaori) como secretaria del sector de Autonómica; Gema Fernández, en calidad de secretaria de Servicios a la Comunidad y Atención Social; Carmen Ruiz, como secretaria del sector de la Administración General del Estado (AGE); y Óscar Rivero, como responsable autonómico del sector postal.