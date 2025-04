Firmado el nuevo convenio colectivo de Limpieza de Cantabria

UGT y CCOO han suscrito el nuevo convenio colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Cantabria, que afecta a unas 8.000 personas asalariadas, ... con una vigencia de cuatro años (2025-2028) y un incremento salarial acumulado de un 14%. Según informan los sectores de Limpieza de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT y de la Federación del Hábitat de CCOO en Cantabria, las subidas salariales se aplicarán sobre la cuantía total de la suma del salario y del plus de transporte, que se integra en la base salarial desde 2025.

En el primer año de vigencia del convenio, en 2025, ese incremento salarial será del 4%, en 2026 un 3,5%, en 2027 un 3% y en 2028 de un 3,5%; y, además, se aplicará el mismo aumento cada año a distintos complementos o pluses como el hospitalario, a excepción del de antigüedad o vinculación.

El nuevo convenio colectivo del sector de limpieza de Cantabria incluye en su contenido el reconocimiento de que los cinco días de la licencia por hospitalización e intervención quirúrgica sean laborables.

Además, el acuerdo estipula que en la excedencia se puedan disfrutar todas las prórrogas necesarias hasta los 6 años; además de la opción de coger fraccionados los 10 días de licencia sin retribución y de solicitar la reducción de la jornada hasta los 14 años (dos más que el mínimo establecido por la ley) por guarda legal de hijos e hijas o cuidado de personas con discapacidad.

USO no firma el acuerdo

USO ha anunciado que no suscribirá este acuerdo al mantener una reclamación judicial sobre la aplicación del SMI y la no absorción del Plus de Transporte. El sindicato ha afirmado que la ratificación de la propuesta por parte de los trabajadores ha estado «muy reñida» en las cuatro asambleas celebradas durante esta semana.

El aspecto «que ha generado más rechazo» ha sido la integración del plus de transporte en el sueldo base, según USO, que ha señalado que «al introducir esta petición empresarial en el nuevo convenio, este plus de 500 euros al año podrá desaparecer en sucesivas subidas del SMI al quedar absorbido por el mismo». USO «respeta» el resultado de las asambleas pero «lamenta profundamente este retroceso de las condiciones laborales de los trabajadores de la limpieza de Cantabria». Considera «una oportunidad perdida para haber conseguidos mejoras que estaban sobre la mesa».