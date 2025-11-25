El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mathias Cormann, secretario general de la OCDE EFE

El impuesto de sociedades repunta pero se mantiene lejos de los niveles de principios de siglo

España, con un tipo nominal del 25 %, se sitúa en la media, similar a Bélgica o Reino Unido y próxima al 26% de Estados Unidos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:11

El tipo nominal del impuesto de sociedades se sitúa en el 21,2 % en 2025, apenas una décima más que en 2024 y muy por ... debajo del 28 % registrado en 2000. Así se desprende del último informe de la OCDE sobre sistemas tributarios corporativos que analiza cómo los países recaudan impuestos de sociedades, cómo evolucionan los tipos impositivos y qué señales ofrece el comportamiento de las multinacionales en relación con el traslado artificial de beneficios (BEPS)

