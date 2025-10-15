El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Buruaga: «Una trayectoria de 20 años no se corrige en 24 meses»
Foto: Javier Cotera / Vídeo: Pablo Bermúdez

La presidenta de Cantabria protagoniza hoy el Foro Económico de El Diario Montañés, que celebra su décimo aniversario en el Hotel Bahía

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:05

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, abre hoy miércoles el curso de El Foro Económico de El Diario Montañés tras la parada veraniega para diseccionar la labor acometida desde que se ha puesto al frente del Gobierno regional tras ganar las elecciones de 2023. Una ponencia en la que no sólo habrá balance de la gestión llevada a cabo, sino que igualmente servirá para mirar al futuro, con los próximos presupuestos ya en camino. 'La transformación de Cantabria' es el título de su disertación, en un espacio que ya cumple una década y que reúne en el Hotel Bahía a una amplia representación política, empresarial y de destacadas figuras de la sociedad civil.

Y es que, a pesar de la intención de cambiar la trayectoria de la región, «no de forma cosmética o superficial«, Buruaga ha destacado que «una trayectoria de 20 años no se corrige en 24 meses». El Gobierno de Cantabria, dice la presidenta, está llevando a cabo políticas «que ya están dando sus frutos», con un programa «ambicioso de reformas que está despegando y una serie de medidas que están siendo muy valientes y directas». Por eso, ha celebrado, «mejoran datos como los de crecimiento económico con respecto al resto de regiones de la Unión Europea», o los datos de empleo, «con la tasa de paro más baja de España, del 7,1%».

