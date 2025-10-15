El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Buruaga, en el Foro Económico de El Diario Montañés.

Buruaga ve una «corrupción de libro» en el 'caso Molleda': «Su único camino digno es marcharse»

Cree que la obtención de una plaza fija del número dos del PSOE cuando era alcalde en Cartes es «cuestionable» en lo legal e «infumable» en lo ético y político

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:40

Comenta

El 'caso Molleda' ha escalado después de que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), haya calificado como «corrupción de libro» que ... el número dos del PSOE consiguiera una plaza fija «vía expres» y sin oposición en el Ayuntamiento de Cartes mientras era alcalde. Agustín Molleda, como regidor, firmó la convocatoria del concurso, las bases reguladoras, la composición de los miembros del tribunal, la lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos y los anuncios de resolución de nombramiento tanto de la plaza ganada por él como encargado de mantenimiento como la de su hermana de monitora de tiempo libre.

