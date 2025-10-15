Las «cesiones» de Sánchez «ponen en riesgo el futuro» de la región Buruaga criticó que las políticas del Gobierno de España son una «huida hacia adelante, para mantenerse en el poder, que perjudican a Cantabria»

La presidenta de Cantabria fue especialmente crítica con el impacto sobre Cantabria de la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central. Hubo una idea que rondó toda la intervención, preguntas incluidas, de la responsable del Ejecutivo regional. Buruaga defendió que las «cesiones» de Sánchez «ponen en riesgo el futuro» de la región. Es una idea que estuvo presente toda la ponencia y que materializó en varios asuntos. Por ejemplo, planteó, «mientras nosotros nos empeñamos en ayudar a quienes salen adelante con su esfuerzo diario –en referencia a los autónomos de Cantabria–, el Gobierno central les castiga con mas cargas, con más impuestos a su trabajo y a su esfuerzo».

La política económica es la que genera más distancia entre las medidas que impulsa el Ejecutivo autonómico y central. Buruaga defendió que su equipo se sitúa «frente a la propaganda llamada armonización fiscal, que en realidad, –dijo– es demonización de las autonomías que tenemos éxito porque mejoramos la recaudación con impuestos mejor distribuidos, con estímulos para las empresas evitando el infierno fiscal».

No solo fue contundente contra sus políticas. También recriminó el fin con el que se llevan a cabo: «Es una huida hacia adelante, para mantenerse en el poder, que perjudica y pone en riesgo el futuro de Cantabria». Y es que, la intranquilidad de Buruaga no es solo hacia Sánchez, «me preocupa que se mantenga en el poder a costa del detrimento de los demás», pero también que el PSOE de Cantabria, «cuando tiene que elegir entre Sánchez y Cantabria, escoja al jefe Sánchez». También en el plano autonómico insistió en que el cierre de filas con Molleda, ex alcalde de Cartes y secretario de Organización socialista, «es sanchismo puro, han conseguido que todos estemos anestesiados».