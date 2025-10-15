El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

«Combatiremos con estudios y exigiremos un acuerdo que garantice el tren de tráfico mixto entre Santander y Bilbao»

Buruaga criticó al PSOE por «defender lo indefendible» con los cercanías que no llegan: «No hay excusas, la conexión es nuestra salida a Europa»

Gonzalo Sellers
Ángela Madrazo

Gonzalo Sellers y Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:11

La conexión por ferrocarril es un tema recurrente en cualquier debate sobre el futuro de Cantabria. Grandes proyectos llenan titulares desde hace tiempo, pero pocos ... se materializan: la llegada de la Alta Velocidad, la mejora de la Red de Cercanías y, en las últimas semanas, el polémico tren de tráfico mixto entre Santander –o Castro Urdiales– y Bilbao. Buruaga fue contundente durante su intervención al respecto: «Combatiremos con estudios y exigiremos un acuerdo formal que garantice el tren de tráfico mixto».

