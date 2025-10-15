«Combatiremos con estudios y exigiremos un acuerdo que garantice el tren de tráfico mixto entre Santander y Bilbao»

La conexión por ferrocarril es un tema recurrente en cualquier debate sobre el futuro de Cantabria. Grandes proyectos llenan titulares desde hace tiempo, pero pocos ... se materializan: la llegada de la Alta Velocidad, la mejora de la Red de Cercanías y, en las últimas semanas, el polémico tren de tráfico mixto entre Santander –o Castro Urdiales– y Bilbao. Buruaga fue contundente durante su intervención al respecto: «Combatiremos con estudios y exigiremos un acuerdo formal que garantice el tren de tráfico mixto».

La presidenta explicó que «no es la primera vez» que el Gobierno de Cantabria tiene que presionar, «como ocurrió con la Estación Intermodal», para que los acuerdos se cumplan. De hecho, anunció, el Ejecutivo regional ya está «manos a la obra con la Universidad de Cantabria» para elaborar un estudio que analice la viabilidad y necesidad del servicio. Y es que, la conexión ferroviaria con el País Vasco es, para la popular, «nuestra salida a Europa», por lo que, el proyecto se ha convertido en una de las prioridades para su equipo. Tanto es así que, «creo que el consejero de Transportes pasa más tiempo con el Comisionado que con su familia», bromeó la presidenta, «trato de ser muy realista y muy justa», sin embargo, «me toca ser muy crítica con el modelo de la nación».

Que las conexiones ferroviarias y la estructura de Cercanías de Cantabria mejoren está claro que es una de las banderas que el Ejecutivo de Buruaga reclama al Gobierno nacional. De hecho, puede ese empeño por el que la presidenta criticó «ver a los socialistas defender lo indefendible con los cercanías que no llegan». Precisamente sobre el retraso en los trenes, «que no cabían por los túneles», apuntó que «es decepcionante ver como se incumplen los plazos». Por lo que animó al Ejecutivo central a que «hable claro y de frente a los cántabros, la gente ya no puede soportar que le engañen constantemente». Así que, su compromiso «es conseguir un acuerdo firme y por escrito».

Para la popular, en definitiva, el asunto ferroviario depende de «los mismos que nos dejaron fuera del Corredor Atlántico y que han estado tomándonos el pelo», porque, los presupuestos para poder llevar a cabo estos proyectos «deben adaptarse al ritmo de ejecución de las obras y no al revés». Buruaga fue más allá. A su juicio, la gestión de los trenes para Cantabria «es una cuestión de derechos, es una cuestión de igualdad de oportunidades, es una cuestión de cohesión territorial, económica y social, es una cuestión de vertebrar el país». Porque, dijo, la realidad de las infraestructuras de Cantabria es un reflejo de las políticas del Gobierno de Sánchez: «Me preocupa mucho la permanente anomalía democrática en la que vive este país. Yo hablo de Cantabria, pero sirve para España, sobre todo, cuando de ello dependen los principios de igualdad entre españoles y de solidaridad entre los territorios».