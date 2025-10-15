El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Infografía de la proyectada fachada este. RRC

La presidenta de Cantabria propone a Ayuntamiento y Racing «sentarse» para hablar del «espectacular» proyecto del estadio

Buruaga se pone «a disposición» del club y la Casona para acompañarles en un plan que el resto de grupos municipales piden que se considere

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:27

«Espectacular». Así definió en el Foro de El Diario la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el proyecto de ampliación ... de los Campos de Sport. Anunció el apoyo del Ejecutivo siempre que el Racing alcance un acuerdo con el Ayuntamiento y se mostró satisfecha con la ambición de la propuesta. «No tenemos que arrugarnos. Es muy positivo que se abran debates públicos y serenos para hablar sobre actuaciones que ya existen en otras ciudades de nuestro país», señaló. Tras aclarar que no conoce el plan «en detalle», pero sí en líneas generales gracias a las propuestas e infografías que ya le mostró antes de la presentación oficial el presidente verdiblanco, Manolo Higuera y definirlo como «espectacular», acotó que es «una primera idea sobre la que hay que trabajar, porque quedan muchísimas cosas por madurar».

