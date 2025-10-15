La presidenta de Cantabria propone a Ayuntamiento y Racing «sentarse» para hablar del «espectacular» proyecto del estadio

«Espectacular». Así definió en el Foro de El Diario la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el proyecto de ampliación ... de los Campos de Sport. Anunció el apoyo del Ejecutivo siempre que el Racing alcance un acuerdo con el Ayuntamiento y se mostró satisfecha con la ambición de la propuesta. «No tenemos que arrugarnos. Es muy positivo que se abran debates públicos y serenos para hablar sobre actuaciones que ya existen en otras ciudades de nuestro país», señaló. Tras aclarar que no conoce el plan «en detalle», pero sí en líneas generales gracias a las propuestas e infografías que ya le mostró antes de la presentación oficial el presidente verdiblanco, Manolo Higuera y definirlo como «espectacular», acotó que es «una primera idea sobre la que hay que trabajar, porque quedan muchísimas cosas por madurar».

Su postura es clara: «Estar a disposición, acompañando Ayuntamiento en la decisión que tome, y al Racing, si deciden compartir el proyecto». Insistió en que «es una idea que presenta y lidera el club» en la que «el papel protagonista» lo tienen el propio Racing y, por su propiedad y competencias, el Ayuntamiento de Santander, obligado a proteger «el interés público y general».

«Son Ayuntamiento y Racing quienes, si deciden sentarse, deben definir el qué, el cómo y el cuándo», explicaba. Y si esto ocurre,«el Gobierno del Cantabria estará ahí acompañando, implicado y apoyando en lo que estimen conveniente, pero son ellos quienes tiene que impulsarlo, sí deciden hacerlo, y madurar un proyecto que tampoco es para hoy».

Todo en un contexto en el que no ocultó que la idea la seduce: «A mí me gustan los proyectos tractores y transformadores que amplían y mejora instalaciones, equipamientos y dotaciones públicas; que distribuyen beneficios, revitalizan zonas y, en general, modernizan la ciudad», resumía.

Ayuntamiento de Santander Los grupos municipales de la oposición piden que se estudie el caso

Frente a la negativa –al menos antes de que exista un nuevo PGOU– del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander, el resto de grupos del Ayuntamiento de Santander han acogido muy bien la propuesta, en algunos casos con matices y en otros de forma plena. El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, considera que «no es solo una reforma del estadio», sino «una oportunidad para modernizar Santander». Lo define como «un proyecto ambicioso, bien planteado y con visión de futuro que abre el estadio a la ciudad, conecta con el parque de Las Llamas y convierte una infraestructura infrautilizada en un motor de dinamización social, deportiva y económica».

«Es un proyecto ambicioso, que convierte una infraestructura infrautilizada en un motor de dinamización social, deportiva y económica» Daniel Fernández PSOE

Destaca además que, según la propuesta lanzada por el Racing, no tendría coste para las arcas municipales. Solicita que se «mire al futuro con ambición» y que el Ayuntamiento no se «esconda cuando se presentan proyectos importantes». En una reflexión muy en la línea de la que hacía Buruaga, señala que «desde el PSOE vamos a estar del lado de las iniciativas que transformen la ciudad, que sumen, que conecten barrios y mejoren la calidad de vida».

Para el concejal del PRC Vicente Nieto, la modernización del estadio es «fundamental» y una «obligación». Destaca que «no costará dinero a los santanderinos» y que «abrirá espacios y servicios para la ciudad» propiciando además la «desestacionalización de una zona única», como es El Sardinero.

«No podemos perder esta oportunidad transformadora para la ciudad, con tan pocos ejemplos en los últimos treinta años» Vicente Nieto PRC

Destaca el desuso de las instalaciones durante 340 días al año y considera que el proyecto convertiría una «zona de paso y meramente paisajística» en un «activo económico, social e identitario» con «la mayor plaza de la ciudad». La considera además una actuación natural ante «el crecimiento del club y su fortalecimiento social» que daría además paso «a una infraestructura acorde a las demandas y servicios de una instalación del siglo XXI». Por último, llama a «no perder esta oportunidad transformadora para la ciudad, con tan pocos ejemplos en los últimos treinta años».

La portavoz de Vox, Laura Velasco ve «a priori y analizando solo lo que supondría para la ciudad y lo estético» un proyecto «muy positivo, y reclama que, «en primer lugar, se tome en consideración». «Es muy importante que todos los grupos seamos capaces de analizarlo con objetividad, sentarnos a hablar y estudiar su viabilidad no solo por lo que el Racing supone para los santanderinos, sino por el impacto positivo que va a tener en la ciudad».

«Hay que analizarlo y estudiar su viabilidad por lo que supone el Racing para los santanderinos y por el impacto positivo que va a tener en la ciudad» Laura Velasco Vox

Coincide en lo desaprovechado de la zona más allá de los días de partido y la considera una iniciativa «positiva» que «los vecinos lo podrían acoger bien». Recuerda además que «solucionaría un problema como el del abandonado párking tras el fiasco del proyecto que no se supo sacar adelante y revitalizaría entorno». Por eso, y más allá de la decisión que se tome, «merece la pena tenerlo en consideración; que las administraciones se detengan a valorarlo». Lamenta además la ausencia de la alcaldesa y el resto del equipo de gobierno y grupo municipal popular en la presentación del martes en el Centro Botín «No entendemos la postura ni los motivos por los que no han querido acudir, aunque ya tuvieran el proyecto desde hace un año. El Racing se merecía, al menos, que estuvieran para escucharlo».

Izquierda Unida y su portavoz, Keruin Martínez, no harán «una valoración definitiva» a una iniciativa con «un envoltorio muy bonito» hasta «conocer más detalles y poder estudiar en profundidad toda la documentación relacionada, dejando claro lo que corresponde a cada parte y el lugar en el que queda el Ayuntamiento».

«No haremos una valoración definitiva hasta conocer los detalles, pero hay que considerar la propuesta. No entendemos por qué no se hace» Keruin Martínez Izquierda Unida

«Nos mantendremos firmes en la defensa de lo público, los derechos de los vecinos de Santander y el interés de la ciudad», avanza respecto a un proyecto que «por supuesto que hay que considerar» Considera que «el equipo de gobierno ha sido irresponsable al no acudir a la presentación y además demuestra discrecionalidad, porque con otras instituciones, léase Fundación, Banco de Santander y Gobierno de España se han llegado a crear mesas de trabajo municipales para abordar su proyecto. No entendemos por qué en esta ocasión es distinto, más allá de la falta de altura de miras de la alcaldesa», se lamenta.