La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación este viernes en Sevilla

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación este viernes en Sevilla EP

El Gobierno aprobará el martes el proyecto de condonación de la deuda a las comunidades autónomas

Andalucía y Cataluña, con una quinta de 18.000 y 17.104 millones de euros, respectivamente, serían las regiones más beneficiadas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:50

El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros el proyecto de ley para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas con ... el que el Estado prevé asumir hasta 83.252 millones de las comunidades del régimen común. Así lo confirmó este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero en declaraciones a los medios tras su visita a la empresa GRI Towers, en el Polígono Astilleros de la Zona Franca de Sevilla.

