Carlos Cuerpo durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. EFE

El Gobierno eleva al 2,7% su previsión de crecimiento para este año

El ministro Carlos Cuerpo considera que es un cálculo incluso «prudente» por los buenos datos que se están registrando de consumo y empleo

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:52

El Gobierno eleva sus previsiones de crecimiento de la economía española para este año una décima, al 2,7% por los buenos niveles de actividad, ... empleo y consumo que se están registrando. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la «fuerza» de la economía española que «se ha recuperado del covid sin cicatrices».

