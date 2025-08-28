El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Edificio de viviendas en construcción. José Ramón Ladra

Las hipotecas se disparan en Cantabria un 50% en el primer semestre, en máximos desde 2011

Los altos precios de los alquileres en todas las comunidades y la bajada de los tipos de interés empujan la compra de vivienda a máximos

Héctor Ruiz y E.Martínez

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

La vivienda no deja de subir y ya se sitúa como la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Los precios están al ... alza, pero también el número de compraventas y, con ellas, el de hipotecas. Los datos oficiales más recientes son los que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se refleja que en la primera mitad del año el número de créditos de este tipo para la compra de vivienda se disparó un 25% respecto a 2024 a nivel nacional. En Cantabria el incremento fue mucho superior, del 50%. De esta forma, en la región se registraron hasta junio un total de 3.222 de estas operaciones, situándose en niveles que no se veían desde 2011, en plena crisis inmobiliaria.

