Las hipotecas se disparan en Cantabria un 50% en el primer semestre, en máximos desde 2011

La vivienda no deja de subir y ya se sitúa como la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Los precios están al ... alza, pero también el número de compraventas y, con ellas, el de hipotecas. Los datos oficiales más recientes son los que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se refleja que en la primera mitad del año el número de créditos de este tipo para la compra de vivienda se disparó un 25% respecto a 2024 a nivel nacional. En Cantabria el incremento fue mucho superior, del 50%. De esta forma, en la región se registraron hasta junio un total de 3.222 de estas operaciones, situándose en niveles que no se veían desde 2011, en plena crisis inmobiliaria.

Solo en junio en la comunidad se firmaron 560 financiaciones bancarias de este tipo para vivienda, un 63,3% más respecto al mismo mes del año anterior. Dicho incremento es el tercero más pronunciado de todas las comunidades autónomas, solo superado por el de Aragón (+96,8%) y Extremadura(+65,3%). Además, hay que destacar que en junio se prestaron 77,59 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas, un 86,57% más del capital prestado que hace un año.

Así las cosas, el cómputo total de lo que va de año hasta dicho mes se eleva hasta las 3.222 hipotecas, cuando en el mismo periodo del año pasado fueron 2.144. Son registros históricos, porque hay que retrotraerse hasta 2011 para ver un dato superior al de este ejercicio con 3.509 firmadas.

Nacional

Es la misma dinámica en el resto de regiones. En el país se formalizaron 243.257 hipotecas, la mayor cifra desde 2011. El aumento de los precios y la reducción de los tipos, que hace la financiación más asequible, se deja ver en el importe medio de las hipotecas. A nivel nacional, siete de cada diez hipotecas en junio se firmaron a tipo fijo, el porcentaje más elevado desde agosto de 2022, según los datos del INE, que no ofrece cifras regionalizadas sobre este punto. El tipo de interés medio fue del 3% para las variables y del 2,98% para las fijas, mientras que el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años.

Mientras, el precio de la vivienda sube, pero ante la falta de oferta lo hace en una mayor proporción el de los alquileres. Por ello, un reciente informe de Fotocasa revela que tres de cada cuatro españoles consideran que los actuales precios les impulsan a preferir pagar una hipoteca a ser inquilinos. Este porcentaje ha subido cuatro puntos en comparación con el de 2024. «En este contexto, vuelve a coger fuerza el tradicional arraigo por la propiedad en España. No solo se mantiene el sentimiento cultural de ser propietario, sino que además se refuerza la vivienda como vehículo de inversión y como patrimonio para el futuro», señaló la directora de Estudios del portal inmobiliario, María Matos.