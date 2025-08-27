El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Anuncios en una inmobiliaria. L. A. Gómez

Las hipotecas se disparan un 25% en el primer semestre y alcanzan el récord de 2011

La vivienda sube de precio en todas las comunidades autónomas por lo que siete de cada diez españoles prefiere comprar a alquilar

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:43

La vivienda no deja de subir y ya se sitúa como principal preocupación de los españoles, según el CIS. Los precios están al alza, ... pero también el número de compraventas. Los datos oficiales más recientes son los que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se refleja que en la primera mitad del año el número de hipotecas para la compra de vivienda se ha disparado un 25% respecto a 2024, con subidas del 43% en el capital prestado por los bancos y del 14% en el importe medio de los créditos concedidos, a causa de la subida de precios. En total, en el primer semestre se han formalizado 243.257 hipotecas, la mayor cifra desde 2011, hace 14 años, en plena burbuja inmobiliaria.

