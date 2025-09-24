El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la central nuclear de Almaraz, Cáceres EFE

Iberdrola asume el cierre de Almaraz en su nuevo plan estratégico

El protocolo de cierre firmado supondrá un impacto de 550 MW menos para la eléctrica en 2028, según la presentación de su hoja de ruta

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:48

El nuevo plan estratégico de Iberdrola asume el cierre de la central nuclear de Almaraz. En la presentación de la hoja de ruta de ... la compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán para el horizonte 2025-2028, y visión hasta 2031 -es decir, el periodo en el que se incluye parte del calendario de cierre que plantea clausurar los siete reactores que existen en España- la eléctrica ha alejado la posibilidad de la continuidad de la instalación extremeña asumiendo una serie de escenarios por países para configurar el nuevo modelo de negocio de la compañía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  5. 5

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  8. 8

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  9. 9

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  10. 10

    «Los de Cueto éramos peleones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Iberdrola asume el cierre de Almaraz en su nuevo plan estratégico

Iberdrola asume el cierre de Almaraz en su nuevo plan estratégico