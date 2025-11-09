El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amancio Ortega, fundador de Inditex. EFE

Benefactor social o salteador de caminos

Ojalá tuviésemos más empresarios como Amancio Ortega, que benefician a sus empleados, a sus accionistas o a los municipios que cobran sus tasas

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

La noticia de que la clase media disminuye su perímetro en España, por culpa de la erosión constante de su poder adquisitivo y el informe ... de Cáritas que habla de un aumento de la población en riesgo de pobreza, por culpas variadas y diversas, competían esta semana en los periódicos con la publicación de la lista Forbes que incluye a las familias más acomodadas, es decir, las más ricas, que, como viene ocurriendo desde hace años, encabeza en España el empresario gallego Amancio Ortega. Ya saben mi opinión acerca de lo poco útiles y escasamente fiables que son estas listas que, en realidad, solo sirven para excitar la envidia y provocar la frustración de la inmensa mayoría. Las listas son incompletas en cuanto a los activos urbanos, inexactas en los rústicos, parciales en cuanto a los activos mobiliarios situados por debajo de los límites del control de la CNMV y completamente ignorantes de los pasivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Marlaska destituye a la jefa superior de la Policía en Cantabria a siete meses de su jubilación
  2. 2 General Dávila y Camilo Alonso Vega estrenan nombre en 15 días
  3. 3

    El lunes empieza la «humanización» de las nacionales de acceso a Santander
  4. 4

    Esperpento en Laredo: la villa se queda sin secretario general ni secretario-interventor en dos días
  5. 5

    La expansión de la gripe aviar obliga a confinar las aves de corral en 31 municipios de Cantabria
  6. 6

    El buzo cántabro fallecido mientras trabajaba en una presa de Jaén murió por un infarto
  7. 7

    Peña Herbosa volverá a perder su mural por la construcción de un edificio
  8. 8

    Ecuador convoca a Jeremy
  9. 9 «Trabajo con una fórmula abierta; no es la misma en verano que en invierno»
  10. 10

    Ribagorda ya es Orujero Mayor en Potes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Benefactor social o salteador de caminos

Benefactor social o salteador de caminos