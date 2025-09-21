El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El economista italiano Mario Draghi. AFP

Réquiem por Europa

Un año después de que Draghi propusiera su plan para recuperar capacidad de competir, solo se ha invertido un 5% de lo necesario

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:01

Competir es algo desagradable, no gusta… salvo a los que ganan, claro. A los demás les da miedo, les repele y encuentran siempre argumentos para ... evitarlo. Suena a enfrentamiento, a pelea y a egoísmo. A los países tampoco les gusta, pero están obligados a ser competitivos… si quieren sobrevivir. Es una exigencia dura y permanente, que nos acompaña desde la mañana a la noche. Cada vez que elegimos, ponemos a competir a los distintos oferentes que pugnan por nuestra elección, de un producto o de un servicio.

