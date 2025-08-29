El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eva Parey

La inflación se mantiene sin cambios en agosto en el 2,7%

El índice que excluye precios de la energía y alimentos no elaborados asciende una décima hasta el 2,4%

José A. González

José A. González

Viernes, 29 de agosto 2025, 09:00

La inflación cierra el verano sin cambios. El IPC del mes de agosto se mantiene en la misma cota que se quedó en julio en ... el 2,7% cuando aumentó cuatro décimas porcentuales por el alza del precio de la energía, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra adelantada del centro estatal de estadística confirma la pausa en la escalada de precios este ejercicio tras las subidas de junio (+0,3 p.p.) y julio (+0,4 p.p.) que dejaron el crecimiento interanual en el número actual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  2. 2

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  3. 3

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  4. 4

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura
  5. 5

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  6. 6

    Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing
  7. 7

    El origen pasiego de Manuel de la Calva
  8. 8

    Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores
  9. 9

    A los perros también les gustan las playas
  10. 10 Díaz Ayuso, de Madrid a Ruiloba para entregar un premio a Alfonso Ussía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La inflación se mantiene sin cambios en agosto en el 2,7%

La inflación se mantiene sin cambios en agosto en el 2,7%