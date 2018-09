La ingeniería asturiana TSK releva a Félix Revuelta como máximo accionista de Sniace

El Gobierno desestima una prórroga ambiental para Viscocel

Sniace pasa por poner el complejo de Torrelavega a pleno rendimiento en el menor tiempo posible. Ese reto deberá alcanzarse sin exceder los límites de emisiones contaminantes en la planta de Viscocel, reabierta el pasado diciembre, después de que el Gobierno de Cantabria haya desestimado la solicitud de una prórroga ambiental que permitiera operar al complejo al 100% de forma más rápida.

La Dirección General de Medio Ambiente denegó a finales de julio la solicitud de Sniace , que pedía una ampliación del permiso otorgado en 2017 para lanzar a la atmósfera más sulfuro de azufre del contemplado por la normativa para que las bacterias que conforman los biofiltros adquiriesen cuanto antes la capacidad necesaria para que la planta funcione con normalidad.

El Ejecutivo regional, en cambio, se ha basado en el informe de los técnicos para denegar la petición. La ampliación solicitada era de cuatro meses, pero los técnicos de Medio Ambiente consideran que «no se ha justificado» la condición de 'técnica emergente' esgrimida por la compañía para arrancar de nuevo la factoría de Viscocel. El personal de la Consejería colige que «la no consecución de la eficacia en dicho plazo –los cinco meses otorgados desde noviembre de 2017– no puede referirse a la producción de la empresa para no superar los valores límite de la inmisión, circunstancia que debía haber sido ya considerada en el plazo solicitado».

Por otra parte, abunda Medio Ambiente, «el diseño y la efectividad de las medidas correctoras debe ser acorde con los valores límite de emisión e inmisión, por lo que puede condicionar la producción o concluir la insuficiencia del sistema de biofiltros, lo que debe ser comprobado por los servicios técnicos».

Sniace anunció que no haría la habitual parada técnica en agosto para alcanzar el nivel óptimo de producción lo antes posible.