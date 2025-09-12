Los precios de los alimentos cayeron en agosto a su nivel más bajo en cuatro meses La inflación general se mantuvo estable en el 2,7%, pero la cesta de la compra se redujo cuatro décimas al 2,3% por el abaratamiento de la fruta, aunque el café y el chocolate siguen disparados

Edurne Martínez Madrid Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:01 | Actualizado 09:21h.

La inflación se mantiene estable en el 2,7% en agosto, el mismo dato que marcó en julio, debido a que la estabilidad del precio de la electricidad compensó el encarecimiento de los carburantes, según confirmó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alimentos también marcaron un buen registro al subir un 2,3%, cuatro décimas menos que en julio, sobre todo debido al abaratamiento de las frutas respecto a agosto de hace un año.

Así, la inflación cerró el verano sin cambios. El IPC del mes de agosto se mantiene en la misma cota que en julio, después de aumentar ese mes cuatro décimas por el alza de la energía. Sin embargo, la inflación subyacente, el índice que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos, subió en agosto una décima hasta alcanzar el 2,4% interanual. Con este avance, subyacente encadena dos meses de alzas interanuales.

Los alimentos que más se encarecieron en agosto fueron, una vez más, el café y el chocolate, con subidas que rondan el 20% respecto a sus precios de hace un año. Según los datos desglosados del INE, los huevos se dispararon un 18% en agosto y la carne de vacuno, un 15%. También se alzaron a doble dígito el cacao (12%), la carne de ovino (11%) y las legumbres (10%). Los únicos alimentos que se abarataron respecto a agosto del año pasado fueron el azúcar (-19%) y el aceite de oliva (-44%), pero hay que tener en cuenta que llevaban marcando tasas récord desde hacía meses y estas caídas pueden deberse al 'efecto escalón'.

Desde el Ministerio de Economía reconocen que esta tasa «continúa la senda de convergencia» al objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE) situado en el 2% y consideran que esta estabilidad unido a las subidas de los salarios «están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo».

Pero el objetivo del BCE sigue aún lejos y la brecha con la media de inflación de la eurozona también sigue ensanchándose. En la eurozona los precios marcaron una tasa del 2,1% en agosto.