Un jubilado cántabro cobró en agosto 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano

Cantabria sigue siendo, en el octavo mes del año, la quinta mejor comunidad autónoma para cobrar una pensión de jubilación. Según los datos actualizados por ... el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la prestación media en la región se sitúa en los 1.595,03 euros mensuales, lo que supone 87,48 euros más que la media nacional. Solo los jubilados vascos, asturianos, madrileños y navarros, por este orden, cobran más que los cántabros.

Aun así, la distancia de una pensión de retiro en Cantabria respecto a una vasca es muy reseñable. Nada menos que 241 euros de diferencia promedio, ya que en el País Vasco se cobran 1.836 euros de media. También es notable la distancia con un asturiano, que percibe 181 euros más de media al mes que un cántabro. En Madrid, la pensión de jubilación está en los 1.729,74 y, en Navarra, en los 1.688.

Cuando se toma en cuenta la pensión media del sistema (que incluye a todas las clases que existen, sumando a la jubilación las de incapacidad permanente, viudedad, orfandad etc, Cantabria pierde un poco de terreno y se coloca en sexta posición. En agosto, esta pensión media ha alcanzado los 1.382,82 euros, un 4% más en comparación anual. En este caso, a las comunidades ya citadas (País Vasco, Asturias, Madrid y Navarra) se une también Aragón, donde se cobra una prestación muy ligeramente por encima de la cántabra (solo cinco euros más).

La Seguridad Social paga en Cantabria 93.800 pensiones de jubilación. Otras casi 14.000 perciben la de incapacidad permanente

En agosto, la Seguridad Social pagaba en Cantabria un total de 148.618 pensiones. De ellas, 93.800 son de jubilación. Y tomando la cifra total, representan un 1,43% más que hace un año. Por tipo de prestaciones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la incapacidad permanente: casi 14.000 personas la reciben, con una media de ingreso de 1.264 euros al mes. La de viudedad, de media, asciende a los 987 euros (la cobran 34.853 personas).

Pago récord en España

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en agosto la cifra récord de 13.620,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024. Esta nómina incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes casi 2.198 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.252,6 millones (+10,5%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.374.297 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2024, a más de 9,38 millones de personas, un 1,6% más que en agosto del año pasado.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.312,9 euros mensuales en agosto, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior.