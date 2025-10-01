Los jubilados de CC OO y UGT reclaman medidas que reduzcan la brecha entre mayores y jóvenes en Cantabria Los sindicatos han llevado a cabo una concentración en la que han trasladado que «más de un 18% de los pensionistas de la región está en el umbral de la pobreza»

Como cada 1 de octubre, este miércoles se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores, un colectivo que representa en torno al 25% de la población en Cantabria. Como tal, los sindicatos CC OO y UGT han celebrado una concentración en Santander para poner el acento en las necesidades de los jubilados. A las puertas de la Delegación del Gobierno han reclamado medidas que permitan atender la dependencia de los mayores, mejoras en sanidad y «la erradicación del edadismo y la reducción de la brecha que se está creando entre los jóvenes y los mayores».

Los secretarios generales de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT y de la Federación de Pensionistas de CC OO en Cantabria, Juan Carlos Saavedra y José Antonio Sánchez, han tomado la palabra en representación de sus sindicatos. «Los mayores somos casi el 25% de la población aquí en Cantabria y no tenemos ningún tipo de representación en ningún sitio, ni se nos llama por los partidos políticos para que nuestras reivindicaciones lleguen al Parlamento, tanto de Cantabria como al estatal», ha reclamado Sánchez.

Poniendo el foco en la región, Saavedra ha incidido en que «en Cantabria, actualmente, aproximadamente más de un 18% de los pensionistas está en el umbral de la pobreza» y que persiste «una brecha de género media en las pensiones entre mujeres y hombres que ronda los 400 euros». A la par, ha señalado que la comunidad «no cumple con la ley de ratios de residencias», que determina que debe haber 5 plazas residenciales por cada 100 habitantes mayores de 65 años, es decir, un 5%. «Por cada 100 habitantes debe haber al menos un 5% de camas para residentes y Cantabria está en un 4,7%, cuando en Castilla y León están en el 7,7% y en Asturias en el 5,5%».

De esta forma, en la concentración ambos sindicalistas han avanzado que están elaborando «una batería de propuestas» para trasladar al Consejo del Mayor de Cantabria, creado hace un año, con el fin de aportar soluciones a «los principales problemas» del colectivo. Además, la cita ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que se ha acercado a la concentración para poder escuchar las demandas de los manifestantes.

Por otra parte, los sindicalistas han coincidido en rechazar «mensajes racistas que quieren denigrar a las personas que cuidan a los mayores con tanto cariño, que en su gran mayoría son extranjeras».