Laproa Biotech, CanAIa y LaIA buscarán financiación en la 25ª Ronda de Inversores de Fidban
El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 10 de diciembre en la Universidad Europea del Atlántico
H. R.
Santander
Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:41
La Fundación Innovación y Desarrollo (Fidban), integrada en la Asociación Española de Business Angels (Aeban), celebrará el próximo 10 de diciembre su 25ª Ronda de Inversores en la Universidad Europea del Atlántico. La cita reunirá a emprendedores, empresas tecnológicas e inversores, y pondrá el foco en tres startups cántabras que buscan financiación para impulsar sus proyectos: Laproa Biotech, CanAIa y LaIA.
Estas tres propuestas representan distintos ámbitos de innovación dentro del sector tecnológico. Laproa Biotech presentará su biorreactor patentado DFB, capaz de recrear «océanos en miniatura» con agua marina estable, menos del 1% de mortalidad y sin empleo de químicos. Su integración en el ecosistema digital DAGON convierte el sistema en una solución avanzada de acuicultura RAS.
Por su parte, CanAIa mostrará su plataforma SaaS impulsada por inteligencia artificial, diseñada para automatizar la atención al cliente en pequeñas empresas. El asistente omnicanal gestiona llamadas, chats, reservas y pedidos, y se caracteriza por su implementación rápida y su coste accesible.
La tercera startup, LaIA, propone una solución de IA conversacional enfocada en la salud mental. El sistema interactúa con pacientes diagnosticados bajo supervisión y prescripción facultativa, ayudando a aliviar la carga asistencial en los centros de atención primaria y garantizando un seguimiento estructurado de cada caso.
La jornada se abrirá con la intervención de Federico Moratinos, consejero delegado de Euromexia para Europa y presidente del Clúster de Inteligencia Artificial Nertra en México. Tras su ponencia, será entrevistado por Fermín Mier, director de contenidos de la Cadena SER en Cantabria. El evento está dirigido tanto a emprendedores como a posibles inversores interesados en conocer nuevas oportunidades de negocio.