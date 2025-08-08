El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pantallas de cotización en la Bolsa de Madrid. Efe

La Bolsa española ignora a Trump y se aferra a máximos desde 2008

El Ibex sube cerca de un 5% en su mejor semana en cuatro meses con los 15.000 puntos en el foco

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:04

Ni la guerra comercial desatada por Donald Trump, ni las tensiones geopolíticas ni la fragmentación política que impide aprobar medidas clave con los presupuestos para ... el país. Nada parece parar a la Bolsa española, que este año se ha convertido en la 'niña bonita' de los mercados europeos con una subida vertical del 27% poco habitual en momentos de tanta incertidumbre.

