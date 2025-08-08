La Bolsa española ignora a Trump y se aferra a máximos desde 2008

Ni la guerra comercial desatada por Donald Trump, ni las tensiones geopolíticas ni la fragmentación política que impide aprobar medidas clave con los presupuestos para ... el país. Nada parece parar a la Bolsa española, que este año se ha convertido en la 'niña bonita' de los mercados europeos con una subida vertical del 27% poco habitual en momentos de tanta incertidumbre.

Lejos de amedrentarse, los inversores parecen dispuestos a seguir agitando la coctelera de las ganancias y el Ibex-35 sube este viernes otro 0,93% con un nuevo hito en el punto de mira: los 15.000 puntos que dejarían la puerta abierta a nuevos máximos históricos en el futuro inmediato. Cabe recordar que el parqué nacional marcó su máximo histórico el 8 de noviembre de 2007, en 15.945,70 puntos.

De momento, el selectivo ha logrado desactivar la barrera de los 14.800 puntos, nuevos máximos desde 2008 y el cuarto consecutivo que marca este año con un pleno de subidas semanal que implica una revalorización de casi el 5% en solo cinco sesiones. Se trata de la mayor subida semanal del indicador en los últimos cuatro meses.

Mucho ha tenido que ver en esta evolución el buen comportamiento del sector bancario que, tras la presentación de cuentas del semestre y su buena posición en los test de estrés de la EBA, ha sabido convencer a los inversores de su capacidad para capear la nueva era de bajos tipos de interés con mayores volumenes y actividad comercial.

Pero si hay dos valores del sector que esta semana han captado la atención de los inversores, esos son BBVA y Banco Sabadell, que en plena opa cotizan en máximos -de 2008 el primero y de 2010 el segundo- y no parecen tocar techo. En concreto, al mercado parece haberle sentado bien los últimos mensajes de BBVA en los que la entidad parece enfriar la opción de una mejora de su oferta por la catalana, algo que podría pasar factura a su cotización al tener que destinar más de lo previsto a una operación que ya ha pasado por demasiadas trabas.

La entidad acelera un 2,8% hasta los 15,93 euros por acción. De cerrar así, serían máximos desde finales de 2007, previo al año del estallido de la crisis financiera global.

Más allá de los bancos, los analistas coinciden en que la temporada de resultados ha sido especialmente positiva para las empresas cotizadas, también en Europa y Wall Street, pese al fuerte impacto que los aranceles impulsados por EE UU han provocado en sectores de mucho peso en el mercado como las automovilísticas.

Esos sólidos resultados del segundo trimestre y la proximidad de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal de EE UU (el mercado descuenta ahora un ajuste de 50 puntos básicos de aquí a final de año) han llevado a las bolsas de EE UU también a máximos históricos. Pese a ello, los expertos piden no echar las campanas al vuelo, sobre todo durante un mes de agosto propicio para la volatilidad al reducirse los volumenes negociados y ante «recientes señales de desaceleración en la economía americana, la preocupación por el impacto de los aranceles sobre la inflación y unos ratios de valoración exigentes» que, a juicio de los expertos de Bankinter, «suponen un reto para nuevas subidas».