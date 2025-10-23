El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El crudo repunta un 4,5% tras las sanciones de EE UU a los gigantes petroleros rusos

El barril de Brent, de referencia en Europa, alcanza los 65,5 dólares, ante el órdago de Trump sobre Lukoil y Rosneft

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:54

Sesión de alto voltaje en los mercados de materias primas internacionales, con el precio del petróleo disparado un 4,5% como reacción a las sanciones ... impuestas por Donald Trump a los dos gigantes productores rusos, Lukoil y Rosneft que, según apuntan los analistas de ING en un nota a clientes, producen unos 5 millones de barriles diarios, con fuerte peso en la producción global.

