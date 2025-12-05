El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex acecha nuevos máximos tras escalar un 6% en diez jornadas de subidas consecutivas

El selectivo, que ya suma un espectacular 44% en lo que va de año, ronda los 16.800 puntos animado por la expectativa de más bajadas de tipos en EE UU

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:27

Comenta

Suma y sigue. El Ibex-35 no encuentra techo y encadena una de las mejores rachas de su historia tras diez jornadas consecutivas de subidas ... en la que se ha revalorizado un 6%. El empujón de Inditex y, sobre todo, la nueva expectativa de una bajada de los tipos de interés en EE UU está detrás de esta escalada que lleva al selectivo a acumular una revalorización anual que ya supera un espectacular 44%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  2. 2

    País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander
  3. 3 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  5. 5 Camargo aplaza las actividades del encendido navideño hasta el sábado por el mal tiempo
  6. 6 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  7. 7

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  8. 8 Vicente Mediavilla vuelve a Santander como magistrado del Contencioso Nº1
  9. 9 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  10. 10

    La tarjeta única de transporte llega «con dudas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Ibex acecha nuevos máximos tras escalar un 6% en diez jornadas de subidas consecutivas

El Ibex acecha nuevos máximos tras escalar un 6% en diez jornadas de subidas consecutivas