El Muelle de Raos 3 ya permite operar de manera simultanea a dos buques portacontenedores Con esta actuación ya se encuentran operativos los primeros 120 metros lineales de los 170 que conformarán la nueva plataforma del muelle

Héctor Ruiz Santander Viernes, 8 de agosto 2025, 14:02 Comenta Compartir

El Puerto de Santander ha dado por concluida la primera fase de ampliación de las vías para grúas portacontenedores en el Muelle de Raos 3. De esta forma, la infraestructura desde ya puede acoger dos buques portacontenedores para que operen de forma simultanea, con lo que se duplica la capacidad de rendimiento del muelle. El importe global del proyecto supone una inversión de casi 2,5 millones de euros. El Diario Montañés ya avanzó este jueves que Boluda puede mejorar su línea entre África y el norte de Europa gracias a esta optimización de las instalaciones portuarias cántabras .

Concretamente, los trabajos concluidos abren un tramo de 120 metros lineales sobre los 170 totales que conformarán la nueva plataforma una vez esté terminada del todo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz, se ha mostrado «satisfecho» con la marcha de los trabajos y ha indicado que la ejecución total de la obra, prevista para septiembre, supondrá añadir más zona de desplazamiento para las 'grúas pórtico' que realizan las maniobras de carga y descarga de contenedores de barco a muelle y a la inversa.

Los trabajos están siendo ejecutados por la UTE formada por las empresas Europea de Ingeniería y Obra Civil, S.L. y Sondeos, Inyecciones y Trabajos Especiales, S.A, y supone una inversión cercana a los dos millones y medio de euros (2.489.365) a cargo de la APS. Díaz ha valorado que esta infraestructura permitirá a la terminal «ser más competitiva, reduciendo los tiempos de tránsito en siete días y optimizando el almacenamiento en la campa».

En cuanto al tráfico de contenedores, en 2024 experimentó un crecimiento «exponencial» hasta alcanzar casi los 150.000 TEÚs (contenedores normalizados de 20 pies de longitud), en concreto 149.789, un 161,1% más que el año anterior.

Asimismo, se movieron 1.360.643 toneladas en contenedores, un 137,4% más, lo que situó a Santander «a las puertas del top-10» en el ranking de los puertos españoles, concretamente en el número 11. Y durante el primer semestre del año, se movieron un total de 80.169 TEÚs, un 11,8% más que entre enero y junio de 2024. En toneladas, el crecimiento ha sido del 11,9%, pasando de 637.783 a 713.424.