Santander acoge mañana y el viernes una nueva edición de C-Meet, el evento que el sector tecnológico de Cantabria quiere convertir en su escaparate ... al resto de España y, por qué no, al mundo. Novedades, casos de éxito, sinergias, nuevas oportunidades de negocio... Un amplio abanico con la innovación como elemento vertebrador. Mercedes Mariño, directora de Tecnología de Amazon Web Services, es una de las ponentes que brillan con luz propia en la agenda de este año.

-Su ponencia va a versar sobre los negocios del futuro, ¿cómo serán esos negocios en cuanto a funcionamiento?

-Los negocios del futuro serán más ágiles, inteligentes y centrados en el cliente que nunca. La tecnología (especialmente la nube, la inteligencia artificial y el análisis avanzado de datos) permitirá que las empresas tomen decisiones en tiempo real, optimicen sus operaciones y personalicen sus productos y servicios de forma masiva. La automatización de tareas repetitivas y la capacidad de escalar recursos de forma instantánea están liberando tiempo y energía para que las personas se concentren en lo que realmente aporta valor: la creatividad, la innovación y la estrategia. En regiones como Cantabria, donde hay un tejido empresarial con gran potencial en sectores como la agroindustria, el turismo o la energía, estas tecnologías revolucionarán el servicio al cliente y permitirán tanto a pequeñas como a grandes empresas innovar más rápidamente.

-¿Cómo va a transformar la IA generativa los modelos de negocio?

-La IA generativa está cambiando la forma en que las empresas crean, producen y ofrecen valor. La adopción de la IA alcanza ya el 50%. Hoy en día, mas 1,6 millones de empresas españolas utilizan IA, una tasa de crecimiento del 39% con respecto al año pasado. Esta cifra también supera la tasa de crecimiento inicial de la adopción de tecnologías revolucionarias, como la adopción de teléfonos móviles en Europa en la década de los 2000. En el caso de las empresas que han adoptado la IA, una mayoría sorprendente (96%) declara un aumento medio de los ingresos del 34%. Otro 79% ha observado un aumento significativo de la productividad gracias, entre otras cosas, a la agilización del análisis de datos (63%), la mejora de la atención al cliente (48%) y la automatización de tareas rutinarias (54%). Como resultado de estos avances, las empresas calculan que ahorran 23 horas a la semana.

-¿Qué tendencias observan desde Amazon como más disruptivas? ¿Cómo las aplica Amazon?

-En AWS observamos que una de las tendencias son los agentes de inteligencia artificial. Creemos que los IA agéntica serán cada vez más cruciales en la transformación digital, actuando como asistentes inteligentes que no solo procesan información, sino que también aprenden, razonan y toman decisiones complejas. En el futuro, anticipamos que estos agentes se convertirán en componentes esenciales de prácticamente todos los sistemas y procesos empresariales, desde el servicio al cliente hasta la gestión de la cadena de suministro, impulsando una nueva era de eficiencia y creatividad en el mundo empresarial.

-¿Dónde hay mayor margen de mejora para las pymes españolas respecto a su situación actual?

-Las pymes españolas tienen grandes oportunidades en este nuevo paradigma tecnológico. La digitalización de procesos básicos, el fortalecimiento de la presencia online y el marketing digital, la implementación de análisis de datos para la toma de decisiones, y la automatización de tareas repetitivas pueden abrir nuevas oportunidades para las pequeñas empresas.

-Al hilo de las pymes, ¿podrán ir adaptándose a la velocidad que cambia la tecnología?

-Sí, siempre que cuenten con la visión. La clave está en empezar por proyectos concretos que aporten valor rápido y en formar a sus equipos de manera continua. Las startups españolas son un buen ejemplo: el 39% ya está lanzando nuevos productos centrados en IA, frente al 15% de las grandes empresas. Esto demuestra que la agilidad y la mentalidad innovadora son más importantes que el tamaño. La adopción gradual y bien planificada puede permitir que las pymes se adapten sin perder su esencia.

-¿Qué mensaje trasladaría a los pequeños empresarios de Cantabria a este respecto?

-Les diría que la digitalización y un proceso de innovación constante ya no son una opción, sino una necesidad para mantenerse competitivo, pero esto no significa que deba ser un proceso abrumador o excesivamente costoso. Les animo a dar pasos pequeños pero firmes, comenzando por identificar aquellos procesos de su negocio donde la tecnología puede aportar un valor inmediato. Cantabria, con su tejido empresarial diverso que va desde el turismo hasta la industria o los servicios, ofrece múltiples oportunidades.

-¿Cómo ve el sector tecnológico cántabro?

-Se caracteriza por un ecosistema emergente y prometedor, con empresas innovadoras destacando en áreas como la ingeniería, la energía renovable y la digitalización de procesos industriales. La región cuenta con una sólida base de pymes, muchas de ellas familiares y con una profunda experiencia sectorial acumulada durante generaciones, lo que representa un valioso activo para la región.