Mercedes Mariño, directora de Tecnología en Amazon Web Services. DM

Mercedes Mariño

Directora de Tecnología de Amazon Web Services Iberia
«Los negocios del futuro serán más ágiles y centrados en el cliente que nunca»

La experta acude mañana a Santander para participar en una nueva edición de C-Meet y abordar los patrones innovadores actuales

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Santander acoge mañana y el viernes una nueva edición de C-Meet, el evento que el sector tecnológico de Cantabria quiere convertir en su escaparate ... al resto de España y, por qué no, al mundo. Novedades, casos de éxito, sinergias, nuevas oportunidades de negocio... Un amplio abanico con la innovación como elemento vertebrador. Mercedes Mariño, directora de Tecnología de Amazon Web Services, es una de las ponentes que brillan con luz propia en la agenda de este año.

«Los negocios del futuro serán más ágiles y centrados en el cliente que nunca»