La oferta de El Ferial se desinfla levemente a 1.508 reses tras semanas con cifras récord

El Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega rompió esta semana con las excelentes cifras que venía ofreciendo al cosechar una participación de 1.508 ... reses, por debajo de las 1.883 que se comercializaron en el encuentro ganadero previo. Así, tras una tónica que parecía mantenerse bastante inalterable, en la cita de este martes y ayer sí hubo cambios. Concretamente, variaciones en el comportamiento con ciertas trabas en la venta de hembras en el sector de la recría. Sin embargo, en el resto de los sectores se mantuvieron las buenas formas de las últimas semanas con el buen comportamiento del sector del abasto, con ventas ágiles y mucha facilidad en los tratos, al igual que en el sector lácteo en donde se apreció una comercialización más ágil que en las últimas semanas.

El sector del vacuno de abasto o destinado a carne mantuvo un desarrollo positivo pese a la calidad discreta de algunas de las reses. La comercialización fue ágil y no necesitó gran esfuerzo para cerrar los tratos gracias a la demanda de tres compradores habituales. El resultado fue la repetición de las cotizaciones respecto a jornadas anteriores.

En el vacuno de recría, los machos conservaron las buenas formas y precios de semanas pasadas, aunque las hembras mostraron mayores dificultades. Pese a ello, la oferta terminó vendiéndose al completo.

Dentro de la recría cruzada se apreciaron contrastes. Los machos se comercializaron con rapidez y repitieron precios, mientras que las hembras redujeron el ritmo de ventas por la ausencia de un comprador habitual. Fue necesario un mayor esfuerzo en los tratos e incluso algunos compradores asumieron compras adicionales para lograr la absorción total de la oferta. Finalmente, sus cotizaciones bajaron levemente.

El apartado de recría frisona o pinta presentó pocos terneros, vendidos de forma rápida y sin complicaciones. Los precios se mantuvieron estables y la demanda absorbió toda la oferta, aunque varios compradores no pudieron completar los lotes deseados.

En el vacuno de producción de leche se registró una mayor afluencia de reses y compradores que en la cita anterior. Esa circunstancia permitió que las operaciones fueran más rápidas y fluidas. A ello contribuyó la buena calidad de los animales, lo que derivó en precios más altos.

El sector equino tuvo un comportamiento distinto. La oferta fue escasa y de calidad discreta, lo que desanimó a los compradores. Las ventas resultaron reducidas y los precios descendieron respecto a la semana pasada.

Las mejores ventas

Dentro del sector de la leche hasta cuatro vacas de entre primer y segundo parto alcanzaron la cantidad de 3.000 euros, concretamente destacó en el sector del vacuno de abasto una vaca destinada para sacrificio que procedía de Torrelavega y se vendió por 4.200 euros.

Rumbo Córdoba salieron cinco vacas de primer, segundo y tercer parto entre 2.300 y 3.000 euros. Asimismo, otras doce vacas de primer, segundo y tercer parto entre 1.850 y 2.780 euros se repartieron entre la provincia andaluza y Ciudad Real. Mientras que en Cantabria (concretamente en Torrelavega) se quedaron tres vacas de primer y segundo parto vendidas por cantidades entre 1.800 y 3.000 euros. Y un ganadero de Alfoz de Lloredo se hizo con cinco vacas de primer parto entre 2.500 y 2.800 euros.