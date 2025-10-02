El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Parte de la oferta recibida esta semana en el Mercado de Torrelavega. Luis Palomeque

La oferta de El Ferial se desinfla levemente a 1.508 reses tras semanas con cifras récord

El descenso implicó algunas alteraciones, aunque se mantuvieron las buenas formas y los tratos ágiles en la mayoría de los sectores

DM

Torrelavega

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

El Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega rompió esta semana con las excelentes cifras que venía ofreciendo al cosechar una participación de 1.508 ... reses, por debajo de las 1.883 que se comercializaron en el encuentro ganadero previo. Así, tras una tónica que parecía mantenerse bastante inalterable, en la cita de este martes y ayer sí hubo cambios. Concretamente, variaciones en el comportamiento con ciertas trabas en la venta de hembras en el sector de la recría. Sin embargo, en el resto de los sectores se mantuvieron las buenas formas de las últimas semanas con el buen comportamiento del sector del abasto, con ventas ágiles y mucha facilidad en los tratos, al igual que en el sector lácteo en donde se apreció una comercialización más ágil que en las últimas semanas.

