La incertidumbre ha sido el gran demonio que se ha colado detrás de la ralentización económica de gran parte de Europa en los últimos meses, ... por lo que el pacto comercial con Estados Unidos que tantas críticas ha recibido –por el que todas las exportaciones europeas tendrán que sumar un 15% de arancel a sus precios– ha sido defendido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una entrevista a este periódico. En una visita a Santander para clausurar el foro de la industria digital organizado por Ametic, Hereu puso el foco en el mercado europeo, pero también «el indio o el chino» para diversificar las ventas y compensar el bajón que previsiblemente registrarán nuestras exportaciones a EE UU.

–El pacto del 15% con EE UU no convence a muchos. ¿Se podría haber negociado más?

–No es el pacto que uno piensa que es la mejor propuesta, pero es verdad que tiene la ventaja de ser un pacto que nos puede llevar a certezas. En el mundo económico, después de meses de incertidumbre, tener un marco de certezas al menos nos ayuda a tomar decisiones. Y, en este sentido, le ha tocado a Europa defenderlo y cada país seguramente le encontramos defectos al acuerdo general, pero también valoramos el que es un acuerdo que evita males mayores. Había escenarios mucho más preocupantes.

–El ministro Cuerpo y usted se reunieron la semana pasada con los sectores más afectados. Les piden más ayudas, sobre todo directas. ¿Prevén lanzar alguna nueva medida compensatoria?

–Nosotros ya en el mes de abril presentamos un plan de respuesta comercial con 14.000 millones de instrumentos financieros que ponemos a disposición para ayudar a aquella empresa o sector que pase por un momento complicado. Y, después, todo el elemento de diversificación de mercados donde exportar. Un acuerdo con Mercosur puede ser importante, pero también hay que estar pendientes del mercado indio, del chino...

–¿Entonces no están preparando ningún otro paquete de ayudas? ¿Por ahora seguimos con el de los 14.000 millones que se presentó en abril?

–No, es utilizar lo que ya tenemos, y además se están utilizando. El Gobierno tiene muchos instrumentos y además los ministerios de Economía, Industria, Transición Ecológica y Agricultura estamos muy coordinados. Es el momento de fortalecer nuestra realidad industrial en España y también en Europa.

–Los expertos nos aseguran que es muy difícil cambiar EEUU por otro mercado similar. ¿Tienen identificado algún país que nos pueda servir de contrapeso si caen las ventas?

–Nuestro gran mercado a fortalecer –yo lo pido cuando voy a Bruselas– es, en primer lugar, el europeo. ¿Qué necesitamos? Hombre, que espabilen y que crezcan el mercado francés, alemán, italiano... O sea, que la demanda europea vuelva a revitalizarse. Y yo le pediría a Europa que, viendo lo bien que nos ha ido con los fondos Next Generation, le tiene que poner ambición y ganas porque es desde la solidaridad desde donde Europa seguirá creciendo.

–Su ministerio dice que hay incentivos suficientes para la industria, pero algunos sectores, como el de las electrointensivas, se quejan de que no pueden competir con Francia y Alemania por el precio de la energía.

–Por ser objetivos, el PMI industrial español está casi a 52, el nivel más alto de Europa. Yo no paro de recibir proyectos que se quieren instalar en España; o sea, algún factor debe haber de atractivo industrial en España. Y tenemos un liderazgo en generación de energía renovable que objetivamente nos da un precio muy competitivo. Por tanto, yo también pido al sector industrial que exploren nuevas vías porque son caminos fundamentales para la competitividad. En 2018 dedicábamos 6 millones a la compensación de costes indirectos de emisión de CO2, mientras que este año hemos asignado 600 millones para ello. La política industrial está para ayudar a ganar competitividad, y esto implica el esfuerzo de la política pública. Pero yo también pido el esfuerzo del sector industrial de explorar nuevas fórmulas que en Europa se están desarrollando. Lo digo para ser ecuánimes. Nosotros somos conscientes de que competimos dentro de Europa y Europa en el mundo. O sea, que esto también es un gran reto europeo y creo que en nuestra producción de energía sostenible está la base de nuestra competitividad industrial. Venimos de décadas de desindustrialización, pero estamos en un proceso de reindustrialización. Es un momento de expansión industrial.

–Uno de los temas que está de más actualidad es la quita de la deuda. Algunas comunidades del PP se niegan a aceptar la condonación propuesta por el Gobierno. ¿Creen que el PP terminará cediendo?

–Esta es una propuesta que nosotros llevamos al Parlamento porque es evidente que creemos que es bueno para las comunidades autónomas, lo que significa que es bueno para los ciudadanos. Yo apelo a la responsabilidad institucional –que no partidaria– de los gobiernos autonómicos: que piensen en sus ciudadanos. Si esta ley se aprueba supondrá liberar de una losa de deuda a las comunidades que les permite fortalecer políticas del Estado del bienestar. Sería cerrar el círculo que se abrió, por desgracia, en la crisis de 2008. Por tanto, no le veo ningún elemento negativo, pero alguien desde un despacho de Madrid da órdenes que van en contra del interés concreto de los ciudadanos. Creo que si yo fuese presidente de una comunidad autónoma, evidentemente aceptaría esta decisión, porque no le veo ningún elemento negativo. Negarse a esto es solo por una estrategia partidista.

Unos nuevos Presupuestos

–Acaba de publicarse en el BOE la orden ministerial para que comience el proceso de elaboración de los Presupuestos. ¿Llegaremos a final de año con el proyecto presentado?

–Estamos trabajando en la elaboración de unos Presupuestos que son positivos para España. Nosotros lo trabajamos ahora en el seno del Gobierno y después lo llevaremos a la aprobación. Por tanto, por nosotros no quedará. Nosotros esto lo haremos.

–¿Pero confían en que puedan salir adelante?

–Confiamos en la fuerza del diálogo. Nuevamente apelo a la responsabilidad. Creo que unos Presupuestos como los que preparamos pueden ser un buen instrumento y, por tanto, es evidente que estamos trabajando en el proyecto, lo presentaremos y confiamos en poderlo aprobar fruto del diálogo con las fuerzas políticas que nos dieron el Gobierno.

–En los Presupuestos habrá mayor peso para la defensa. Como ministro de Industria, ¿qué le parece este impulso a esta partida? ¿Considera que hay muchas empresas españolas que se van a beneficiar de eso además de Indra?

–Creo que el cumplimiento de los compromisos de seguridad y defensa de España respecto a Europa y a la OTAN significa la inyección de un programa que tiene un gran componente de política industrial. Por tanto, el maximizar el retorno y el impulso industrial es fundamental en este programa y es una gran oportunidad. Hacemos esto para no tener que comprar a otros, para ganar autonomía estratégica y fortalecer la industria nacional. El mandato es traccionar una cadena de valor industrial y no es teoría, es ya ejecución. Estamos viviendo un momento de despliegue de mucha política pública en favor de la reindustrialización.