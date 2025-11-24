El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos patinetes eléctricos circulan por la calle Angustias de Valladolid. A. MINGUEZA

El patinete eléctrico encara el nuevo seguro obligatorio entre dudas e incertidumbre

La regulación entrará en vigor el próximo 2 de enero y desplazarse a través de este vehículo puede costar entre 20 y 100 euros anuales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Los patinetes eléctricos han redibujado en los últimos años el mapa de la movilidad urbana como una solución práctica, barata, sostenible y que hasta ahora ... no contaba con demasiados requisitos. Pero a mes y medio de que sea obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil para circular con este vehículo por las calles españolas, muchos usuarios se encuentran recalculando su ruta. «Primero me prohibieron cargar la batería en la oficina y después subirlo al autobús. Si ahora tengo que pagar un seguro, me planteo venderlo y comprarme una moto, que al menos es más rápida», comenta Manuel Fernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  5. 5

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  6. 6

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria
  7. 7

    Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones
  9. 9

    Cantabria se prepara para la llegada de Verifactu y la facturación electrónica
  10. 10

    «Si entra la dermatosis, sería una tragedia; habría que quemar todo en la explotación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El patinete eléctrico encara el nuevo seguro obligatorio entre dudas e incertidumbre

El patinete eléctrico encara el nuevo seguro obligatorio entre dudas e incertidumbre