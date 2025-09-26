El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer jubilada sentada en un banco. DM

La pensión media en Cantabria es de 1.383,54 euros en septiembre, la sexta más elevada del país

La cuantía está 69,57 euros por encima de la media nacional, que fue de 1.313,97 euros en el conjunto del sistema

H. R.

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:22

La pensión media en Cantabria alcanzó los 1.383,54 euros a 1 de septiembre de 2025, lo que sitúa a la comunidad como la sexta con la prestación más elevada del país, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cuantía se encuentra 69,57 euros por encima de la media nacional, que fue de 1.313,97 euros en el conjunto del sistema. En términos de crecimiento, las pensiones en Cantabria aumentaron un 4,1% respecto al mismo mes de 2024, una subida ligeramente inferior a la del conjunto de España (4,4%).

En total, la comunidad contabiliza 148.712 pensiones contributivas, un 1,3% más que hace un año. La mayor parte corresponde a jubilación (93.846), con una media de 1.596 euros, seguidas por las de viudedad (34.836, con 987,41 euros), incapacidad permanente (13.989, con 1.264,84 euros), orfandad (4.645, con 575,73 euros) y las prestaciones a favor de familiares (1.396, con 863,61 euros).

Récord en España

En el conjunto nacional, la Seguridad Social destinó en septiembre un récord de 13.638 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 6,1% más que en el mismo mes del año anterior.

El gasto se reparte mayoritariamente en las pensiones de jubilación, que absorbieron casi tres cuartas partes de la nómina con un desembolso de 9.969 millones de euros (+6%). Les siguieron las prestaciones de viudedad (2.197 millones, +4,1%), incapacidad permanente (1.256,5 millones, +10,3%), orfandad (178,6 millones, +4%) y las a favor de familiares (36,5 millones, +6,3%).

En total, se abonaron en septiembre 10,38 millones de pensiones a más de 9,38 millones de personas, lo que representa incrementos del 1,6% y 1,5% respectivamente en comparación con septiembre de 2024.

La pensión media del sistema se situó en 1.313,97 euros mensuales, mientras que la de jubilación alcanzó los 1.508,7 euros, que perciben 6,5 millones de personas. De ellas, el 59,2% son hombres.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tarde trágica en las carreteras cántabras con dos motoristas fallecidos en La Hermida y el puerto de Alisas
  2. 2 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  3. 3

    Gema Igual da marcha atrás y descarta seguir con el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas
  4. 4

    Conmoción en Cicero y Santoña por el fallecimiento en accidente de moto del joven Pablo Parcha
  5. 5

    Los trabajadores avisan de que ya son nueve los positivos por sarna en el CAD de Laredo
  6. 6

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  7. 7 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  8. 8

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  9. 9

    Las mejores imágenes de Cabárceno tienen premio
  10. 10

    Ni Val de San Vicente ni la Confederación quieren arreglar el puente de Muñorrodero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La pensión media en Cantabria es de 1.383,54 euros en septiembre, la sexta más elevada del país

La pensión media en Cantabria es de 1.383,54 euros en septiembre, la sexta más elevada del país