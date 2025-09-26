La pensión media en Cantabria es de 1.383,54 euros en septiembre, la sexta más elevada del país La cuantía está 69,57 euros por encima de la media nacional, que fue de 1.313,97 euros en el conjunto del sistema

La pensión media en Cantabria alcanzó los 1.383,54 euros a 1 de septiembre de 2025, lo que sitúa a la comunidad como la sexta con la prestación más elevada del país, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cuantía se encuentra 69,57 euros por encima de la media nacional, que fue de 1.313,97 euros en el conjunto del sistema. En términos de crecimiento, las pensiones en Cantabria aumentaron un 4,1% respecto al mismo mes de 2024, una subida ligeramente inferior a la del conjunto de España (4,4%).

En total, la comunidad contabiliza 148.712 pensiones contributivas, un 1,3% más que hace un año. La mayor parte corresponde a jubilación (93.846), con una media de 1.596 euros, seguidas por las de viudedad (34.836, con 987,41 euros), incapacidad permanente (13.989, con 1.264,84 euros), orfandad (4.645, con 575,73 euros) y las prestaciones a favor de familiares (1.396, con 863,61 euros).

Récord en España

En el conjunto nacional, la Seguridad Social destinó en septiembre un récord de 13.638 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 6,1% más que en el mismo mes del año anterior.

El gasto se reparte mayoritariamente en las pensiones de jubilación, que absorbieron casi tres cuartas partes de la nómina con un desembolso de 9.969 millones de euros (+6%). Les siguieron las prestaciones de viudedad (2.197 millones, +4,1%), incapacidad permanente (1.256,5 millones, +10,3%), orfandad (178,6 millones, +4%) y las a favor de familiares (36,5 millones, +6,3%).

En total, se abonaron en septiembre 10,38 millones de pensiones a más de 9,38 millones de personas, lo que representa incrementos del 1,6% y 1,5% respectivamente en comparación con septiembre de 2024.

La pensión media del sistema se situó en 1.313,97 euros mensuales, mientras que la de jubilación alcanzó los 1.508,7 euros, que perciben 6,5 millones de personas. De ellas, el 59,2% son hombres.