La pensión media de jubilación en Cantabria alcanza los 1.598 euros, la quinta más elevada Los datos de noviembre facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que la región tiene una pensión solo por debajo del País Vasco, Asturias, Madrid y Navarra

La pensión media de jubilación alcanza en Cantabria en noviembre los 1.598,45 euros, lo que supone 86,94 euros más que la media nacional, que es de 1.511,51, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De este modo, en el undécimo mes del año, Cantabria es la quinta comunidad con una pensión de jubilación más elevada tras País Vasco (1.840,83); Asturias (1.778,08); Madrid (1.732,91) y Navarra (1.692,65).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Cantabria en el presente mes de noviembre en 1.386,34 euros, un 4,11% más anual. Se trata de la sexta pensión media más elevada tras las del País Vasco (1.622,52); Madrid (1.524,76); Asturias (1.524,51); Navarra (1.506,71) y Aragón (1.391,55).

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Cantabria a 149.135, el 1,43% del total del país y un 1,29% más que hace un año, y de ellas, 94.211 eran de jubilación. Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.265,09 euros al mes y de las que hay 14.106 beneficiarios en la región. A continuación, se sitúan la de viudedad, con 989,18 euros y un número de 34.834 perceptores. Le siguen las pensiones a favor de familiares, con 866,98 euros y 1.392 beneficiarios; y la de orfandad, con 577,34 euros mensuales y que suman 4.592 pensiones.

Datos nacionales

La Seguridad Social destinó en noviembre 13.720 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6% más que en el mismo mes de 2024, a lo que se suman casi 13.400 millones correspondientes a la paga extraordinaria. En noviembre del año pasado, el gasto conjunto de nómina ordinaria y extra superó ligeramente los 25.500 millones, por debajo de los 27.120 millones desembolsados este año. La paga extra se abona en noviembre porque el periodo de generación del derecho va del 1 de junio al 30 de noviembre, mientras que la extraordinaria de verano se devenga del 1 de diciembre al 31 de mayo y se cobra en junio.

En total, se abonaron 10.420.231 pensiones contributivas, un 1,5% más que hace un año, a más de 9,4 millones de pensionistas. La nómina incorpora la revalorización de 2025, del 2,8% con carácter general y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas. Tres cuartas partes del gasto correspondieron a jubilación, con 10.032,7 millones, seguida de las pensiones de viudedad (2.202 millones), incapacidad permanente (1.271 millones), orfandad (177,5 millones) y a favor de familiares (36,6 millones).

La pensión media del sistema se situó el 1 de noviembre en 1.316,7 euros mensuales, mientras que la paga extra media alcanzó los 1.288,1 euros.

