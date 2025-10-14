El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)

El Gobierno impondrá condiciones para recibir este plus tras la sentencia de Europa y solo lo podrán cobrar aquellas mujeres (u hombres) cuya carrera laboral se haya visto perjudicada

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:20

Comenta

Nueva vuelta de tuerca al complemento para la reducción de la brecha de género. El Gobierno mueve ficha cinco meses después de la sentencia de ... Europa -que lo califica por segunda vez de discriminatorio- y pretende endurecer los requisitos para acceder a este plus cuyo objetivo último era elevar la pensión de las madres, que ganan de media prácticamente 500 euros menos que los hombres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  3. 3

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  6. 6

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  7. 7

    La indemnización a Nocanor compromete el futuro económico del Ayuntamiento de Noja
  8. 8

    David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»
  9. 9 Casares, sobre la obtención de la plaza de Agustín Molleda en Cartes: «No veo polémica»
  10. 10 Cocina montañesa con parrilla y fundamento en Bodega Montaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)

El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)