El Gobierno elevará la base máxima de cotización casi un 10% La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. / Efe Esta medida afectará a cerca de millón y medio de trabajadores, que tendrán que pagar a la Seguridad Social unos 285 euros más al año Jueves, 13 diciembre 2018, 13:59

No será entre un 10% y un 12%, tal y como había desvelado recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), pero casi. El Gobierno subirá la base máxima de cotización «un poco por debajo del 10%», tal y como hoy ha confirmado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante una jornada organizada por El Economista. No obstante, ha precisado que todavía no se ha concretado la tasa definitiva.

«La base máxima tiene que subir como es obvio, pero todavía no tenemos decidido el porcentaje», ha afirmado, aunque sí descartó que se incrementaran en la misma medida que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un 22%, porque «significaría un impacto muy importante».

De esta forma, cerca de un millón y medio de trabajadores tendrán que pagar más a la Seguridad Social, según los cálculos que el propio Ministerio de proporcionó a la AIReF, aunque la CEOE lo reduce a poco más de un millón de empleados. Esto le permitiría al sistema recaudar unos 1.000 millones extra, según sus propios cálculos.

La base máxima de cotización la tienen aquellos con unos ingresos superiores a los 45.644 euros al año, que es la remuneración máxima por la que se debe pagar a la Seguridad Social; es decir, en la actualidad, cualquiera que gane más de dicha cantidad, no cotiza por ello. Esta exención es algo que los sindicatos critican con fuerza y constantemente piden al Ejecutivo destopar las bases máximas, algo que reivindicaron ayer mismo.

Pero se trata de una medida controvertida, puesto que si se destopa la base máxima lo lógico sería también un destope de la pensión máxima, algo que podría empeorar aún más las cuentas de la Seguridad Social. De hecho, Valerio puntualizó lo que ya se esperaba: que la pensión máxima subirá igual que todas, es decir, un 1,6% el próximos año, y no en la misma cuantía en que lo hará la base máxima.

Coste también para los empresarios

En la actualidad, la base máxima del Régimen General por la que un trabajador cotiza a la Seguridad Social se sitúa en los 3.803,7 euros al mes, que multiplicado por 12 pagas dan un salario de 45.644 euros brutos al año. Las bases de cotización son la referencia para calcular cuánto hay que pagarle (empresas y trabajadores, cada uno con unos tipos distintos) a la Seguridad Social. La base se suele corresponder con el salario, pero tiene límites por abajo (base mínima) y por arriba. Todo lo que se cobra por encima de 45.644 euros no cotiza a la Seguridad Social. Con la subida del 10%, esa base máxima escalará hasta los 50.208 euros anuales.

¿Cuánto dinero significará esto para el empresario y el trabajador? Teniendo en cuenta que el coste para la empresa es del 29,9% del salario de su empleado (sumando todas las cuotas de pensiones, seguro de desempleo, incapacidad, etc), tendría que abonar 113,7 euros más cada mes o un total de 1.364 euros al año, según un informe de la CEOE. De igual manera, al afiliado, que debe pagar el 6,25% en cotizaciones, le subirá la cuota en casi 23,77 euros más al mes, es decir, 285 euros más al año.