Los jueces cántabros resuelven que el derecho a reclamar indemnización por el plus de maternidad no prescribe

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha determinado que el derecho de los pensionistas a los que se ... denegó el complemento de maternidad en su pensión a reclamar una indemnización no prescribe, fijada generalmente en 1.800 euros.

La sentencia del TSJC viene a aclarar la disparidad de criterio existente hasta la fecha entre los juzgados de lo Social en Cantabria, donde el Instituto Nacional de la Seguridad Social defendía que la prescripción debía fijarse en un año desde la publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de septiembre de 2023. Unos tribunales aceptaron dicho periodo, otros lo extendieron a cinco ejercicios y, otros, tal y como defiende el sindicato USO, sostuvieron que no cabía la prescripción.

1.800 euros es la indemnización a la que tienen derecho los pensionistas afectados.

La Sala de lo Social va en esta última línea al entender que el derecho a reclamar daños y perjuicios va unido a la declaración de vulneración del derecho. Dicho de otro modo, que no prescribe al igual que el derecho del que dimana.

De este modo, los jueces abren el plazo para reclamar la compensación de 1.800 euros para todos aquellos pensionistas de la región a los que se les denegó el complemento de maternidad y se vieron obligados a reclamar judicialmente.

Según explica el sindicato USO, su personal «continúa tramitando reclamaciones de los 1.800 euros de indemnización para que los pensionistas cántabros vean compensados los perjuicios y gastos que se vieron obligados a soportar por la discriminación sufrida por ser hombres, a diferencia de las mujeres pensionistas a las que se les aplicaba el complemento de maternidad automáticamente en la fecha de su jubilación».

USO anima a los afectados potenciales –jubilados entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021– con al menos dos hijos a que consulten su derecho a una potencial compensación.

En Cantabria había miles de afectados por el complemento de maternidad, muchos de los cuales se vieron obligados a litigar ante la negativa de la Seguridad Social. Ahora todos podrán recuperar los gastos que asumieron.