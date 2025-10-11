El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un padre se acerca a recoger a sus hijos al colegio. Óscar Chamorro

Los jueces cántabros resuelven que el derecho a reclamar indemnización por el plus de maternidad no prescribe

La Sala de lo Social del TSJC unifica el criterio de los tribunales de la región y da la razón al sindicato USO sobre la ausencia de caducidad para los pensionistas a los que la Seguridad Social obligó a litigar

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:40

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha determinado que el derecho de los pensionistas a los que se ... denegó el complemento de maternidad en su pensión a reclamar una indemnización no prescribe, fijada generalmente en 1.800 euros.

