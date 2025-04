Los Planes Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) empiezan a ser ya viejos conocidos en Cantabria. Pero hay una vertiente, los destinados ... a impulsar la economía circular, que todavía no habían recalado en la comunidad, algo que se ha saldado esta semana con el anuncio de que Textil Santanderina recibirá 1,5 millones de fondos europeos para impulsar un proyecto con tal fin. Un respaldo económico gestionado desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del cual es comisionado de Economía Circular el biólogo Álex Dorado, que este jueves participó en unas jornadas en la sede de Santander de Comisiones Obreras para abordar la materia.

–¿La economía circular es un término con el que la población está familiarizado?

–Cada vez más pero queda mucho por hacer y charlas como la que han realizado en CC OO en Santander son útiles. Muchas veces economía circular se vincula a la gestión de residuos, pero es un concepto mucho más amplio. De hecho, empieza antes, ya en el diseño de un producto porque los impactos ambientales en un 80% se definen ya en esa fase y todos los errores que su produzcan entonces se van a arrastrar en toda la cadena y se multiplican. Tenemos que pensar los productos de forma diferente, no solo para su venta y su uso, sino fijar qué va a pasar con los materiales cuando el usuario lo deseche para que se puedan reinsertar en el ciclo económico y que no acaben en un vertedero con su consecuente daño ambiental. Obviamente, el cliente ahí también juega un papel esencial, la economía lineal y el consumismo sin control no son racionales en un planeta en el que hay recursos limitados.

–El Miteco tiene muchos frentes abiertos: descarbonización, favorecer el turismo sostenible, acabar con la despoblación, digitalización... ¿la economía circular es uno los principales?

–Es uno cada vez más relevante. Sobre todo teniendo en cuenta el contexto europeo y sus prioridades fijadas en materia de pacto verde, desarrollo e incluso de autonomía estratégica y de reducción de la dependencia de mercados externos. Digamos que la economía circular cumple con todo ello, y además es susceptible de crear empleo. Así que creo que está muy en el foco de las políticas europeas que se vienen aplicando. De hecho, los famosos informes Draghi y Letta proponen situar a la economía circular al mismo nivel que la descarbonización. Y así como la descarbonización es muy buen ejemplo, sobre todo en España, de que su consecución puede producir no solo ganancias ambientales, sino también dinamismo económico, creo que es algo que tenemos que conseguir con los materiales y su aprovechamiento.

–Precisamente para impulsar la economía circular hay Pertes dedicados a ello, dentro de los cuales se acaba de anunciar que la empresa Textil Santanderina recibirá 1,5 millones, ¿son buenas noticias?

–Eso es, ojalá pudiera visitar todos los sitios trayendo esa cantidad de dinero. Estos Perte en concreto suman 492 millones de euros con dos líneas, una transversal y otra para sectores específicos. En la primera es cierto que ninguna empresa cántabra fue beneficiaria, pero en la de sectores específicos que está dirigido a textil, moda y calzado, plásticos y bienes de equipos renovables que estamos ahora resolviendo van a ir 1,5 millones de euros de fondos europeos para la empresa Textil Santanderina.

–Hablamos de uno de los sectores que más se ha señalado por su impacto en el medio, ¿es realmente tan nocivo?

–Sí, desde luego que es uno de los sectores que más atención merecen, por eso dentro del Perte se hizo una convocatoria especial para textil, moda y calzado, porque consideramos que son de los que tienen más capacidad de mejora en cuanto a la reducción de sus impactos ambientales. En el textil hay muchos efectos adversos que se desconocen, como por ejemplo la cantidad de microplásticos que se emiten. Además es un sector importante en cuanto a cohesión territorial y su capacidad de generación de empleo. La de textil Santanderina es una iniciativa pionera que va a abrir camino a otras muchas, pero es verdad que la transformación del sector tomará su tiempo. Para ello desde Europa se están aprobando reglamentos que ponen condicionados para que todo el textil que se produzca en la Unión Europea o que se venda dentro cumpla con ciertos requisitos, como por ejemplo que no estén hechos con más de dos fibras porque entonces se complica su reciclaje, y se ponen condicionados de durabilidad para la prenda tenga más vida útil y poner límites a la moda ultrarrápida.

–¿Un gigante español de la moda como Inditex cómo encaja en este cambio?

–Cada empresa tiene que encontrar su camino. Muchas grandes y pequeñas marcas están asumiendo ya su responsabilidad y están apostando más por calidad que por cantidad. Lo cierto es que las empresas que no lo hagan por sí mismas lo van a tener que hacer igualmente por la normativa y ese concepto de quien contamina, paga. Al final, la transición ecológica es hacia donde va el consumo y la competitividad, y una empresa que sea capaz de hacer un uso más eficiente de los recursos tendrá más futuro.

–¿Las pymes tienen más complicado acceder a estas ayudas?

–En los Perte hemos priorizado las pymes dando más puntuación a sus proyectos, tanto es así que de la convocatoria que tenemos evaluada el 60% eran pymes. Sí que es cierto que este tipo de convocatorias conllevan una carga burocrática que para las empresas pequeñas es más difícil asumir, pero parte de nuestra responsabilidad es intentar acercar al máximo estas ayudas y contar con el apoyo de federaciones de empresas, cámaras de comercio, instituciones autonómicas o locales y universidades para que las posibles beneficiarias sean primero conscientes de la existencia de la ayuda y luego que sean capaces de tramitarlas.