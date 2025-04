El PP, a Cuerpo: «España necesita unos Presupuestos adaptados al momento»

«Lo urgente es proteger, lo importante es proyectar». Con estas palabras ha terminado su intervención el diputado del PP, Juan Bravo, en respuesta a ... la comparecencia del ministro de Economía y Comercio Carlos Cuerpo en la que ha pedido al Gobierno que España se erija como un socio estratégico de EE UU pero también defienda a sectores clave como la agricultura, la ganadería y la automoción «no desde la confrontación, sino desde una firmeza diplomática».

Con un tono más conciliador al que suele ser habitual en el hemiciclo, el portavoz popular ha llamado a no buscar culpables y sí soluciones pero la intervención ha tenido un claro componente político. Por un lado, ha advertido que el PP se levantará de las negociaciones «si se empiezan a hacer juegos políticos con las empresas españolas», en referencia a las ayudas arancelarias aprobadas por el Gobierno y su acuerdo con Junts recogidas en el BOE.

Por otro, ha exigido al Ejecutivo que no debería dejar fuera a ninguna formación política, después de que el pasado viernes se reuniera con todos los portavoces de los grupos parlamentarios, excepto Vox. Y, por último, ha reclamado al Ejecutivo que presente unos Presupuestos Generales del Estado. «Lo que hace falta es un Presupuesto, no el Presupuesto de 2022. España necesita unos Presupuestos adaptados al momento», ha exigido.

La exposición del principal partido de la oposición no ha estado exenta de críticas a las medidas anunciadas por el Ejecutivo la semana pasada y que fueron aprobadas ayer en Consejo de Ministros. «Esto no es un plan. Un plan como el de los 'Next Generations' tiene reformas, ayudas o préstamos. Aquí lo que se nos ha presentado no tiene ni lo primero ni lo segundo. Solo nos traen los préstamos», ha descrito.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo afea la visión «cortoplacista» que está llevando a cabo el Gobierno para ser resilientes y buscar soluciones. De esta forma, pide que se concreten las ayudas para que no suceda como con la dana. «De 16.600 millones han llegado 793 millones. Y ni las ayudas del consorcio son ayudas del Gobierno ni las ayudas para infraestructuras locales las reciben los ciudadanos», ha denunciado Bravo. A su juicio, el primer reto es hacer un plan y, el segundo, ejecutarlo.

La segunda crítica del PP es que por el anuncio y el real decreto aprobado no se corresponden. «De los 14.100 millones, a fondo perdido hay 20 millones del fondo y 400 de los Moves, que es el reciclaje de un plan que ya tenía que haber puesto antes», ha afeado a Cuerpo, asegurando que esto solo supone «más deuda para los españoles» y que en los avales anunciados no se especifican ni los plazos ni las condiciones. «Ante esta falta de concreción, lamentamos que las propuestas se queden en papel mojado. Lo importante es el plan, no los créditos y los avales».