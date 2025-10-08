El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El lehendakari Imanol Pradales durante su intervención en el Fórum Europa en Madrid EFE

Pradales da un espaldarazo a BBVA al defender la necesidad de fusiones en la recta final de la opa

Matiza el discurso frío mantenido hasta ahora sobre la operación para respaldar la necesidad de ganar escala de inversión que defiende el banco vasco

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:48

Comenta

El lehendakari ha señalado este miércoles que es «obvia» la necesidad de «una cierta consolidación» en el ámbito financiero y en Europa. Es un mensaje ... que ha trasladado en el Fórum Europa celebrado en Madrid. Imanol Pradales ha insistido en que «nadie lo pone en duda, porque se necesita «un sector financiero fuerte y competitivo en el conjunto de la Unión Europea». Sobre todo, ha dicho, en un momento geopolítico «tan complejo» como el actual.

