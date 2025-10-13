El Premio Nobel de Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Banco de Suecia ha otorgado el Premio Nobel de Economía a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt «por haber explicado el crecimiento económico ... impulsado por la innovación». En un comunicado, el organismo indica que la mitad del premio la entrega a Mokyr, que «supo identificar los requisitos para el crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico», y, la otra mitad conjuntamente a Aghion y Howitt por «la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa».

Suceden en el histórico palmarés a los profesores Acemoglu, Johnson y Robinson que recibieron el Nobel de Economía el año pasado por sus estudios sobre cómo la fortaleza de las instituciones influye en la prosperidad relativa de las naciones. Aghion y Howitt recibieron en 2021 el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas por haber realizado «contribuciones fundamentales al estudio de la innovación, el cambio tecnológico y la política de competencia», según señaló el acta en aquel momento.

El presidente del Comité del premio en Ciencias Económicas del organismo sueco, John Hassler, señaló que el trabajo de los galardonados «demuestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos defender los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no caer en el estancamiento». En este sentido, la academia señala que «durante los últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha experimentado un crecimiento económico sostenido», lo que «ha sacado a un gran número de personas de la pobreza y ha sentado las bases de nuestra prosperidad».

«La innovación representa algo nuevo y, por lo tanto, es creativa. Sin embargo, también es destructiva, ya que la empresa cuya tecnología se vuelve obsoleta se ve superada por la competencia», recuerda la Academia. De este modo, de diferentes maneras, considera que los galardonados muestran cómo la destrucción creativa genera conflictos que deben gestionarse de manera constructiva. De lo contrario, la innovación se verá bloqueada por empresas consolidadas y grupos de interés que corren el riesgo de verse perjudicados.

El Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, ya que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el banco central sueco, coincidiendo con el 300 aniversario de la entidad, aunque es otorgado desde entonces por la Real Academia Sueca de Ciencias según los mismos principios que los Premios Nobel otorgados desde 1901.

Este año, estos galardonados recibirán cerca de un millón de euros después de que la Fundación Nobel aumentara el premio en un millón de coronas suecas más, lo cual elevó el monto total a 11 millones para 2025. Este incremento, según sus responsables, responde también a ajustes frente a la fluctuación de la moneda sueca.

La nómina de galardonados se acerca al centenar desde 1969 y tan solo, desde esta fecha, en 26 ocasiones se ha dado a una sola persona, mayoritariamente es un premio compartido entre dos y cuatro economistas. Además, de las 96 personas galardonadas con el premio de economía, tan solo 3 son mujeres.