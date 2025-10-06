La producción industrial crece un 2,6% en Cantabria en agosto, la tercera mayor subida del país

Cantabria fue la tercera comunidad donde más subió la producción industrial en agosto, un 2,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, ... 2,2 puntos por encima de la media nacional (0,4%), según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, el índice sale de cifras negativas en la región.

La tasa anual de la producción industrial se incrementó en agosto en ocho comunidades autónomas y se redujo en otras nueve. Andalucía (8,4%), Castilla y León (3,5%) y Cantabria (2,6%) registraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se situaron País Vasco, La Rioja y Navarra con retrocesos de un 7,9%, 7,5% y un 6,2%, respectivamente.

Por destino económico, hubo incrementos en la energía, con un 27,8% interanual; y en los bienes de equipo (15,6%). Del otro lado, los intermedios cayeron un 5,3% en tasa interanual y los bienes de consumo en su conjunto bajaron en Cantabria un 2,5%, con un descenso del 14,8% en el caso de los duraderos y del 1,7% para los no duraderos.

En lo que va de año la producción industrial en Cantabria retrocede un 0,9%, una de las autonomías con mayor descenso en el acumulado de 2025, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Ello se debe al descenso registrado en la energía (12,7%) y también en los bienes de consumo (3,1%) -con una caída del 4% en los no duraderos y un aumento del 6,7% en los duraderos-, y en los intermedios -1,3%). Por contra, los bienes de equipo crecieron un 8%.

En la esfera mensual, comparando los datos de agosto con los del mes anterior, la producción industrial bajó en Cantabria un 13,4%, con descenso en todos los destinos económicos.

En este sentido, los bienes de consumo cedieron un 9,1% -un 27,9% los duraderos y un 7,6% los no duraderos-; los bienes intermedios un 20%; los de equipo un 8,2% y la energía un 5,5%.