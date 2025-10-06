El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Polígono industrial Tanos-Viérnoles, en Torrelavega. Luis Palomeque

La producción industrial crece un 2,6% en Cantabria en agosto, la tercera mayor subida del país

El acumulado regional de 2025 arroja una caída del 0,9%, frente a un crecimiento medio del 0,6%

J. L.

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:12

Cantabria fue la tercera comunidad donde más subió la producción industrial en agosto, un 2,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, ... 2,2 puntos por encima de la media nacional (0,4%), según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, el índice sale de cifras negativas en la región.

