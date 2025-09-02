El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Francisco Salcedo, presidente de Microsoft en España, ayer en La Magdalena dentro de los cursos de verano de la UIMP. Daniel Pedriza

Francisco Salcedo

Presidente de Microsoft en España
«En los próximos cinco años podemos generar un impacto en el PIB de Cantabria de 1.000 millones»

El directivo acude a Santander para participar en los cursos de la UIMP y desgrana los retos que brindan al país las tecnologías disruptivas

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

Santander se convierte esta semana, dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en uno de los epicentros del sector ... tecnológico y 'teleco' nacional. Con ese motivo, el presidente de Microsoft en España, Francisco Salcedo, estuvo ayer en La Magdalena analizando los retos y oportunidades que el país, y Cantabria, tienen para el corto y medio plazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

