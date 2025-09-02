Santander se convierte esta semana, dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en uno de los epicentros del sector ... tecnológico y 'teleco' nacional. Con ese motivo, el presidente de Microsoft en España, Francisco Salcedo, estuvo ayer en La Magdalena analizando los retos y oportunidades que el país, y Cantabria, tienen para el corto y medio plazo.

–Microsoft ha anunciado importantes inversiones en infraestructuras de datos y servicios cloud en España y Europa. ¿Qué impacto tendrán para la economía digital nacional y su soberanía tecnológica?

–A nivel mundial, Microsoft va a invertir este año 80.000 millones de dólares y ya cuenta con más regiones cloud que el resto de hiperescalares juntos, más de 70 en todo el mundo. En España tenemos operativa la región de Madrid, que incluye tres zonas de disponibilidad, cada una con varios centros de datos. Solo en Madrid hablamos de más de diez centros. Además, ya hemos anunciado la segunda región, en Aragón, con una inversión superior a 10.000 millones de euros, que será una de las mayores de Europa. España está considerada una 'hero region', lo que significa que es prioritaria para el despliegue de nuevos servicios.

La elección de España se debe a su buenísima infraestructura de telecomunicaciones y a su apuesta por energías renovables. Todos nuestros centros en Europa son neutros en carbono y el objetivo es eliminar la huella histórica en 2030. El impacto va más allá del empleo directo: disponibilidad de servicios para empresas y administraciones. Hablamos de menor latencia, menores costes y mayor competitividad. Cuando abrimos una región es relevante también todo el ecosistema que se genera alrededor al beneficiarse de este tipo de plataformas. Solo en España tenemos más de 12.000 partners, más de 300 en Cantabria, ya que nosotros vendemos tecnología pero no la implementamos.

Hemos calculado el impacto que tiene esta adopción tecnológica para la economía. De hecho, en Cantabria estimamos que en los próximos cinco años podremos generar un impacto positivo en el PIB de 1.000 millones. Sabiendo que el PIB de Cantabria, si no me equivoco, está cerca de los 17.000 millones, pues son unas cifras muy significativas. Si además piensas que esto acarrea puestos de trabajo, porque son partners que implementan esta tecnología y los clientes tienen que contratar también para gestionar este tipo de entornos, estamos hablando de más de 2.000 nuevos empleos que se pueden crear en Cantabria. Yo esta etapa la comparo mucho con la de adopción de la web y aplicaciones móviles.

–¿Qué sectores deberían acelerar su digitalización para ganar competitividad?

–Defensa es un sector donde va a haber dinero, donde tradicionalmente no hemos podido avanzar a la velocidad necesaria porque no había las herramientas de soberanía adecuadas. Ahora hay una oportunidad inmensa y además se puede crear una industria alrededor del sector, también de naturaleza tecnológica. Otro sector, por supuesto, es el de la Administración pública y la salud. En España somos pioneros en el sistema sanitario. Tenemos que acompasar esa buena calidad con una modificación a través de la tecnología. Luego están las empresas multinacionales, como es el caso de Banco Santander, y su efecto tractor. En paralelo, las pymes, que equipadas con inteligencia artificial pueden competir de tú a tú con empresas mucho mayores.

–¿Cuál es el papel de Microsoft en el desarrollo de la inteligencia artificial en España?

–Nuestra misión es democratizar la IA. En Azure hay más de 11.000 modelos disponibles. Queremos que cualquier empresa o administración tenga acceso a las mejores soluciones y pueda entrenar sus propios modelos sin necesidad de grandes inversiones en hardware. España ha sido seleccionada como uno de los 20 países donde destinamos fondos específicos para formación en IA: queremos capacitar a tres millones de personas este año, incluyendo estudiantes, desempleados y pymes. En Cantabria, queremos hablar con el Gobierno y el Ayuntamiento de Santander para ver cómo podemos acelerar estos programas.

–¿Cómo trabajan en el uso responsable de la inteligencia artificial?

–Antes incluso de que hubiera regulación europea aplicamos principios de desarrollo responsable: ausencia de sesgos, transparencia y trazabilidad. Nuestros productos están auditados y ayudamos a nuestros clientes a cumplir la normativa. Queremos un entorno seguro donde el ciudadano confíe en que las soluciones se despliegan de forma ética.

–Los riesgos de ciberseguridad se han incrementado con estas nuevas corrientes tecnológicas, ¿qué medidas están adoptando?

–Procesamos 80 billones de señales diarias y afrontamos más de 7.000 ataques de identidad por segundo. Apostamos por automatizar la defensa y aplicamos 'Zero Trust', anticipándonos a brechas futuras. Con la iniciativa Secure Future Initiative reforzamos el diseño seguro, la configuración por defecto y la seguridad operativa. Aun así, el eslabón más débil sigue siendo el usuario, por eso es clave la formación y la concienciación.

–¿Qué tecnologías marcarán la pauta en los próximos años?

–Viviremos una adopción masiva de la 'web agéntica', con interoperabilidad e innovación como nunca antes se ha visto. La computación cuántica se combinará con la IA para resolver problemas complejos y se extenderán nuevas formas de interacción, como el vídeo generativo.

–¿Qué mensaje daría a las pymes de Cantabria?

–Que no tengan miedo, que busquen apoyo en nuestros partners y adopten estas tecnologías. Es una oportunidad histórica para competir a nivel nacional e internacional, pero también una cuestión de supervivencia. Si no lo hace uno, lo hará otro. La Universidad de Cantabria puede jugar un papel clave formando talento e impulsando el ecosistema. Hay una grandísima oportunidad de convertir Cantabria en una plataforma para que cualquier empresa local que implemente esta tecnología de manera exitosa salga también fuera y crezca a nivel internacional ayudando a otras compañías con la aplicación de la inteligencia artificial.