El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a su llegada a la clausura del acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', este lunes en Madrid EFE

Puente avanza inversiones récord para subsanar la «tormenta perfecta» en la que se encuentra la red ferroviaria

Asegura que el Gobierno ya trabaja en solucionar esa coyuntura con la compra de nuevo material rodante y obras en las vías

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:27

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió este lunes la gestión del transporte ferroviario español tras las críticas por el aumento de ... incidencias durante el verano. Según sus declaraciones, sólo Suiza supera a Renfe en materia de puntualidad dentro del ámbito europeo. Sin embargo, reconoce una «tormenta perfecta» en la calidad de los trenes que prevé revertir con inversiones récord. Así lo ha confirmó hoy en una entrevista en Radio Nacional de España.

