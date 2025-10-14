El Puerto de Santander movió hasta septiembre un 1,4% menos de mercancía que el pasado año El presidente de la APS aun así valora positivamente la actividad puesto que se compara con «2024, el mejor ejercicio de nuestra historia»

Héctor Ruiz Santander Martes, 14 de octubre 2025, 18:09

El Puerto de Santander lleva un año con cierta zozobra en lo que respecta a sus datos de mercancías transportadas. El arranque fue bastante más flojo de lo habitual, y pese a que en ciertos meses ha mejorado con cifras que estaban por encima de registros anteriores, no ha logrado remontar del todo la travesía para superarse. La Autoridad Portuaria de Santander (APS) este martes ha dado a conocer que entre enero y septiembre de 2025 movió 5,29 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 1,4% respecto al mismo periodo del pasado año.

No obstante, el presidente de la APS, César Díaz, arroja una valoración positiva de la trayectoria. «A pesar de las incertidumbres en las que está inmerso el comercio global y las cadenas logísticas de transporte, el puerto continúa cumpliendo con sus objetivos para este año», tanto es así que adelanta que la estación marítima logrará alcanzar el propósito establecido para este año de consolidar los siete millones de toneladas movilizadas en los anteriores ejercicios y no bajar ese listón. «Nos estamos comparando con el mejor resultado de tráfico en la historia del puerto, que fue 2024», enfatizó al respecto el máximo responsable de la instalación.

Concretamente, Díaz destaca el buen comportamiento del tráfico de vehículos y de contenedores en lo que va de año, que han crecido un 6,4% y un 4,4%, respectivamente, respecto al mismo periodo del pasado ejercicio y ha sumado nuevas marcas a las más de veinte que ya operan en Santander. En estos momentos, los graneles líquidos representan el 3,2% del total de mercancías movidas por el puerto (172.315 toneladas), mientras que los graneles sólidos el 44,8% (2.370.916 toneladas) y la mercancía general (2.749.951 toneladas), la de mayor valor añadido, el 52%.

A pesar del retroceso, la estación marítima cántabra mantiene un elevado nivel de actividad, de hecho el pasado mes de septiembre contabilizó un total de 149 buques, el mejor registro en lo que va de año, y 677.935 toneladas de mercancía, el segundo mejor dato por detrás del mes de marzo (que fue especialmente bueno).

«Desde la APS vamos a seguir invirtiendo en infraestructuras y en servicios para aumentar la calidad y la cantidad de nuestra oferta, incrementando así la competitividad de las empresas de nuestro entorno», ha asegurado Díaz. «Seguiremos trabajando duramente en aquellas materias que sí podemos controlar para estar preparados cuando cuestiones ajenas a nuestra intervención como el clima, los aranceles o las necesidades cambiantes de la logística internacional nos afecten. Ese es nuestro compromiso».