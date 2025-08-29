El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Coches aparcados junto al nuevo silo, que pronto dará por concluida la primera fase de su ampliación. Daniel Pedriza

El silo de vehículos del Puerto de Santander entra en su recta final

En octubre, cuando finalizará la primera fase de ampliación, está previsto que se sumen al espacio logístico 46.000 metros cuadrados de las dos nuevas plantas que se están construyendo

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025

Todavía queda mucho trabajo por delante para que el Puerto de Santander concluya la ampliación del silo de automóviles –se estima que las labores ... finalicen en 2027–. No obstante, sus resultados ya empiezan a asomar. Además, literalmente, porque la infraestructura ha crecido tanto en altura al levantar dos pisos que ahora es visible desde más distancia y más todavía por la noche, dado que ya se ha instalado la iluminación. A eso se añade que próximamente se dará por concluida la primera fase de la obra, con la que se pondrán en uso 46.000 metros cuadrados nuevos, con capacidad para otros 1.700 vehículos aproximadamente. Pero eso solo es el inicio, el primer tercio del proyecto que se está acometiendo, porque las labores continuarán hasta terminar de erigir un gran aparcamiento de 140.000 metros cuadrados y con capacidad para 11.050 coches.

