El silo de vehículos del Puerto de Santander entra en su recta final

Todavía queda mucho trabajo por delante para que el Puerto de Santander concluya la ampliación del silo de automóviles –se estima que las labores ... finalicen en 2027–. No obstante, sus resultados ya empiezan a asomar. Además, literalmente, porque la infraestructura ha crecido tanto en altura al levantar dos pisos que ahora es visible desde más distancia y más todavía por la noche, dado que ya se ha instalado la iluminación. A eso se añade que próximamente se dará por concluida la primera fase de la obra, con la que se pondrán en uso 46.000 metros cuadrados nuevos, con capacidad para otros 1.700 vehículos aproximadamente. Pero eso solo es el inicio, el primer tercio del proyecto que se está acometiendo, porque las labores continuarán hasta terminar de erigir un gran aparcamiento de 140.000 metros cuadrados y con capacidad para 11.050 coches.

Si todo sigue su ritmo, se espera que la primera fase de la ampliación de la terminal de automóviles concluya el próximo octubre. Así se alcanzará el primero de los hitos marcados en la hoja de ruta de este proyecto que comenzó en julio de 2024 con una inversión de 43,5 millones de euros. Al ser una actuación tan ambiciosa y con un plazo de ejecución tan extenso (abarca tres años), una de las particularidades organizativas es que se planificó la intervención para que conforme se concluyeran las distintas fases pudieran ser operativas. El objetivo con ello era disponer en cuanto fuera posible de más espacio logístico, y ahora entrará en juego el primero de los añadidos.

El silo original constaba de una superficie de 70.000 metros cuadrados con el suelo y una altura más. Ahora se están añadiendo dos alturas extra que duplicarán la superficie a 140.000 metros y sumarán 5.050 plazas a las 6.000 disponibles previamente. El plan dividió los trabajos en tres tercios prácticamente idénticos, con lo que en octubre se podrán utilizar 46.000 metros cuadrados nuevos con capacidad para 1.700 turismos en la parte oeste de los dos forjados que se han levantado. Está previsto que la segunda fase (la central) esté operativa en mayo de 2026 y la tercera (la este) a comienzos de 2027.

Esfuerzo inversor

El coste de 43,5 millones de euros que supone esta ampliación hace del aparcamiento la mayor inversión de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) en años. Además, la infraestructura, sumando la construcción del forjado preexistente, habrá supuesto un desembolso total de 68,6 millones de euros. «El tráfico de vehículos es estratégico para el puerto, referente en la fachada atlántica española, y lo vamos a seguir impulsando a través del ambicioso plan comercial que estamos desarrollando y de nuestras continuas inversiones», explica al respecto el presidente de la APS, César Díaz, que a su vez recalca que «hay que recordar que se trata de una mercancía especialmente valiosa para el impulso de la economía y el empleo de la región, gracias a su alto valor añadido».