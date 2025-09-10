El 83% de la red eléctrica española está saturada y bloquea inversiones

El 83,4% de los nudos de la red de distribución eléctrica en España está completamente saturado. Esta es la fotografía que arroja el mapa ... de la capacidad disponible en esta infraestructura que han revelado por primera vez Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que se traduce en un embotellamiento sin precedentes «que impide conectar nueva demanda en esos nudos», alertó ayer la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que representa a las principales firmas del sector. Este colapso perjudica, principalmente, a la industria electrointensiva y a proyectos claves como son los centros de datos.

Hasta ahora las compañías energéticas no estaban obligadas a publicar la situación de los puntos de conexión del sistema eléctrico que gestionan, lo que dificulta a las empresas conocer la capacidad disponible en cada comunidad y al propio regulador saber de primera mano la saturación real de la red.

La principal novedad de la información proporcionada es que está homogeneizada y, por tanto, se pueden extraer algunas conclusiones. Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco son los territorios con mayor número de oportunidades, mientras que Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Aragón son las regiones en las que prácticamente no hay puntos que admitan nuevos suministros.

60.000 millones en inversiones en España no han prosperado por los problemas eléctricos.

En el caso de Cantabria, aún quedan 183 MW disponibles en la red que controla Viesgo, actualmente bajo propiedad de EDP. Cuestionada por El Diario. la compañía explica que la zona industrial cántabra «está saturada» y que los datos ofrecidos no permiten extraer una fotografía «real» de la Comunidad. Iberdrola, que se encarga de la parte oriental de la región, no tiene disponibilidad en ninguno de sus puntos en la Comunidad.

Como referencia, la mayor parte de los nudos cántabros se encuentra en mínimos de capacidad disponible. Astillero es la que mayor margen presenta, con 14 MW. Como comparativa, uno de los nuevos molinos que se instalarán en el Parque Eólico de El Escudo genera casi 6 megavatios.

Esta situación tiene una consecuencia directa en las inversiones a futuro. En Cantabria, la propia presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha abundado en la necesidad de que la nueva planificación estatal brinde el contexto adecuado para poder construir el macrocentro de datos en Penagos. Pero no es el único reto: el área del Besaya también necesita una nueva subestación eléctrica de transporte de 400 megavatios para albergar los proyectos que se impulsan en el entorno.

Eso desde el apartado del ámbito secundario e industrial, pero también aparecen los desarrollos urbanísticos, donde la escasa disponibilidad también puede condicionar crecimientos en ciertos municipios. Como ejemplo, en Santa Cruz de Bezana hay disponibles, en dos puntos diferentes, 11,65 megavatios.

A nivel nacional, los números confirman este «apetito inversor» de empresas con proyectos que buscan conectarse a la red, pero los problemas a la hora de conceder estos accesos han ahuyentado inversiones por valor de 60.000 millones al no dar respuesta a esa demanda eléctrica solicitada, según fuentes del sector.

Los datos del Gobierno

En respuesta a los datos de capacidad disponible ofrecidos ayer, fuentes del departamento que dirige Sara Aagesen aseguran que desde 2020 se ha otorgado el acceso a la red a peticiones «suficientes para doblar la demanda nacional». Desglosado, afirman que se han otorgado 43 gigavatios (GW) de capacidad para nuevas demandas de energía, equivalentes a otra España entera, incluyendo ️12 GW de Centros de Procesamiento de Datos, 11,3 GW de proyectos industriales, 6 GW de planeamientos urbanísticos, 3 GW para hidrógeno y 2,3 GW para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico.

Tras el apagón de abril Transición Ecológica instó a la CNMC a mejorar la retribución que reciben las empresas distribuidoras por invertir en esta infraestructura, pero la propuesta del supervisor de aumentar la tasa del 5,58% actual al 6,46% para el periodo 2026-2031 se quedó por debajo de la expectativa de las eléctricas que superaba el 7%.