Operarios trabajan en una instalación cántabra de alta tensión. SANE

El 83% de la red eléctrica española está saturada y bloquea inversiones

La mayoría de los puntos cántabros se halla en mínimos de disponibilidad; Astillero es el de mayor margen con 14 megavatios

C. Cándido / J. Lastra

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:20

El 83,4% de los nudos de la red de distribución eléctrica en España está completamente saturado. Esta es la fotografía que arroja el mapa ... de la capacidad disponible en esta infraestructura que han revelado por primera vez Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que se traduce en un embotellamiento sin precedentes «que impide conectar nueva demanda en esos nudos», alertó ayer la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que representa a las principales firmas del sector. Este colapso perjudica, principalmente, a la industria electrointensiva y a proyectos claves como son los centros de datos.

