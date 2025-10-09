Red Eléctrica mete prisa a las renovables para tomar el control de la tensión del sistema y evitar otro apagón

Red Eléctrica ha tratado de mostrar que su 'modo reforzado' que aplica desde el gran apagón es la mejor solución para eliminar los problemas de ... sobretensión del sistema. Sin embargo, el escrito remitido esta semana a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que pide «cambios urgentes» para no sufrir otro cero energético, deja en evidencia que no tiene la situación controlada. Es más, fuentes del sector aseguran a este periódico que el gestor está metiendo prisa a las centrales de energías renovables para que se habiliten en el menor tiempo posible y logren dar estabilidad a la red.

Todo con el objetivo de controlar la tensión, que está descontrolada desde el pasado 28 de abril. Los investigadores europeos de Entso-e ya revelaron el pasado viernes en su informe factual que el detonante del apagón fue una «cascada de sobretensión» y no un exceso de renovables, como se deslizó las primeras semanas tras el corte de luz. Ese día había nueve centrales de respaldo, pero ahora el 'modo reforzado' funciona con más de veinte plantas para asegurar la estabilidad del sistema.

Actualmente la tensión de la red es gestionada solo por los ciclos combinados porque las renovables siguen en proceso de habilitación, que en principio se cerraría en el primer trimestre. Sin embargo, los fallos con los que se está topando Red Eléctrica por el control de la tensión les ha obligado a hablar con el sector de las renovables para que incentiven a sus asociados a meterse ya al control del sistema. «Red Eléctrica tiene urgencia por disponer del parque renovable conectado a sus líneas de más alta tensión», explican fuentes del sector, que indican que la idea es hacer una implementación gradual para que las que se vayan habilitando no tengan que esperar a que todas estén listas, sino que puedan ir participando y beneficiándose económicamente de ello.

Ya no es solo un problema de control de la tensión, sino también de imagen pública. Red Eléctrica se está viendo perjudicada tanto por haber hecho que suba la factura eléctrica de los consumidores al aplicar el 'modo reforzado' como de cara a sus accionistas al reconocer que no se está pudiendo controlar el sistema.